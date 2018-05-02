Командующий Объединенными силами на Донбассе пригрозил боевикам: ответ на провокации будет жестким

По словам Наева, односторонние обстрелы со стороны российско-оккупационных сил являются актом убийства, поскольку Украина придерживается мирных договоренностей.

Командующий Объединенными силами на Донбассе Сергей Наев заявил, что выполнение Минских договоренностей не лишает права на самозащиту: ответ на вооруженные провокации будет жестким и неотвратимым.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил на брифинге в Краматорске.

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«Мы не будем мириться с системными обстрелами, которые противник проводит против украинских позиций, нарушая все возможные договоренности и объявленное перемирие ..., такие односторонние обстрелы со стороны российско-оккупационных сил являются актом убийства, поскольку мы придерживаемся мирных договоренностей, а наш противник ими откровенно пренебрегает, как и нормами морали и воинской чести», - добавил Наев.

Он подчеркнул, что для него как для командующего Объединенными силами одной из главных задач является прекращение безнаказанных обстрелов украинских позиций, которые приводят к гибели украинских солдат.

«Ответ на такие провокации будет жестким и неотвратимым», - подчеркнул командующий.

«Мы исходим из того, что выполнение Минских договоренностей не лишает Объединенные силы права на самозащиту, то есть на защиту от огня и на реагирование на действия террористов всеми доступными способами», - добавил Наев.