Британский военный присоединился к ВСУ на Донбассе

Ранее Джон Гардинг воевал против боевиков «Исламского государства» в рядах курдских военных формирований в Сирии.

Британский военный Джон Гардинг присоединился к Грузинскому национальному легиону, который воюет на Донбассе на стороне украинских военных.

Об этом пишет Громадське радио со ссылкой на BBC.

55-летний Джон Гардинг бывший военный с северо-востока Англии приехал в Украину в феврале.

«Войны других людей не сильно популярны в британских медиа. По крайней мере не настолько, насколько это должно быть, по моему мнению. Благодаря нашему присутствию больше людей будет знать о том, что здесь происходит», — говорит Джон Гардинг.

Впервые с военным делом Джон познакомился, когда ему было 16 лет. Он ушел в армию, покинув школу. Там Гардинг служил девять лет, а потом работал гражданским инженером. Но в 2015 году, увидев, что на карте мира появляется «Исламское государство», Джон решил вернуться к оружию и воевал как доброволец на стороне Отрядов народной самообороны курдов в Сирии.

В течение месяцев Джон вместе с курдами и сотнями иностранцев, которые присоединились к курдским формированиям, освобождал территории от боевиков «Исламского государства». После возвращения в Британию, Джона задержали и допрашивали полицейские из отдела по борьбе с терроризмом. Когда он решил поехать в Украину, в лондонском аэропорту Хитроу его снова задержали и допросили.

Читайте такжеКомандир "Грузинского легиона" рассказал о переходе в другую бригаду

Home Office — британский департамент, который отвечает за миграционный контроль и безопасность, не комментирует конкретно относительно Украины, но вообще советует не принимать участие в войне на любой стороне заграницей.

«Они сказали, что будут останавливать меня каждый раз, когда я еду с или в Соединенное Королевство. Я не считаю себя наемником. Но уверен, что другие так думают. Я называю себя борцом за свободу. Приехал не для того, чтобы убивать. Здесь я медик, поэтому этот мотив точно меня не касается. Некоторые люди политически мотивированы, другие хотят воевать. Кто-то был военным, но никогда не участвовал в конфликтах, поэтому хочет себе что-то доказать. Как на меня, неважно, по каким причинам сюда приезжают люди, если есть результаты. Кого точно не приветствуют, так это тех, кто приехал убивать. Несмотря на то, что это часть работы, это не может быть главной причиной», — рассказывает Джон.

Джон не единственный британец в Грузинском легионе. На странице в Фейсбук фотографии новых членов формирования. Напротив флага стоят Тони, Шон и Эшли — граждане Британии. По словам Джона, в легионе шестеро британцев, но кое-кто не хочет показывать лицо.

«Грузинский национальный легион создали в 2014 году, чтобы противостоять российской агрессии», — рассказывает основатель легиона Мамука Мамулашвілі.

Сейчас 70% военных в легионе грузины, остальные 30% — это граждане Германии, США, Британии, Австралии, Греции, Азербайджана, Молдовы, Армении и Израиля.