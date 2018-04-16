Сербский наемник "ДНР" сбежал с Донбасса в Москву (фото)

Террорист "ДНР" поделился фото, на котором он позирует на фоне Кремля.

Наемник "ДНР" из Сербии Деян Берич приехал в Москву. Он поделился фото на фоне столицы РФ.

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"Был в гостях у друга. Записали интервью и потом погулял немножко по Москве. От чувства войны тяжело отходить. Каждый раз, когда звонит телефон, то ожидаю услышать голос "Малыша", который говорит: "Собирайся, уезжаем", — написал Берич в соцсети.

Как сообщал УНИАН, в конце марта на Донбассе подстрелили известного наемника "ДНР" из Сербии Деяна Берича. Ранее он был ранен на Донбассе в августе 2017 года.