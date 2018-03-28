На Донбассе подстрелили сербского наемника "ДНР" (фото)
16:01, 28 марта 2018Война
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Пособник террористов сообщил о том, что сербского наемника подстрелили.
Террорист был в бронежилете / фото vk.com
На Донбассе подстрелили известного наемника "ДНР" из Сербии Деяна Берича.
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"Всем привет от "Деки". Пока он в местах, где интернет не "живет". Немного повредили на нем "броник",но с ним все ок. Несколько дней будет отсыпаться", - пишет в соцсети пособник террористов Алексей Гальцев.
Как сообщал УНИАН, ранее Берич был ранен на Донбассе в августе 2017 года. "Пули летали, как мухи. Бог сам спас. Просто невозможно, только одна попала в ногу. Кость не задела, все хорошо", - говорилось в его сообщении. Также боевик публиковал фото, на котором было видно ногу в гипсе.
фото vk.com
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