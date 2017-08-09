"Пули летали, как мухи": на Донбассе ранен сербский наемник "ДНР" (фото)

На Донбассе ранен известный сербский наемник-террорист "ДНР" Деян Берич. Об этом он сам сообщил на своей странице в соцсети.

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"Пули летали, как мухи. Бог сам спас. Просто невозможно, только одна попала в ногу. Кость не задела, все хорошо", - говорится в его сообщении.

Также боевик опубликовал фото, на котором видно ногу в гипсе. По его словам, на поправку необходимо 1,5 месяца.

Информацию о ранении подтвердил и "замполит батальона армии" так называемой "ДНР" Захар Прилепин, уточнив, что серба ранили в ближнем бою.

Как сообщал УНИАН, ГПУ привлекла к ответственности за службу в рядах боевиков 84 иностранцев, большинство из них россияне