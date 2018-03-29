На Донбассе от пули снайпера погиб 19-летний боец "Правого сектора" (фото, видео)

В Конотопе объявили дни траура из-за смерти бойца "Правого сектора".

На Донбассе в зоне проведения АТО погиб боец ДУК ПС Андрей с позывным "Дилли".

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Ему было всего 19 лет. Об этом на своей странице в Facebook сообщают волонтеры фонда "Вернись живым".

"Жизнь "Дилли" 27 марта унесла пуля вражеского снайпера. Андрей был родом из Конотопа, в городе объявили дни траура", - говорится в сообщении.

Как сообщали волонтеры ранее, на Донбассе в зоне проведения АТО уничтожено авто пророссийских террористов, изготовленное в РФ.