На Донбассе от пули снайпера погиб 19-летний боец "Правого сектора" (фото, видео)
10:14, 29 марта 2018Война
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В Конотопе объявили дни траура из-за смерти бойца "Правого сектора".
Погибшему было всего 19 лет / фото facebook.com/backandalive
На Донбассе в зоне проведения АТО погиб боец ДУК ПС Андрей с позывным "Дилли".
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Ему было всего 19 лет. Об этом на своей странице в Facebook сообщают волонтеры фонда "Вернись живым".
"Жизнь "Дилли" 27 марта унесла пуля вражеского снайпера. Андрей был родом из Конотопа, в городе объявили дни траура", - говорится в сообщении.
Как сообщали волонтеры ранее, на Донбассе в зоне проведения АТО уничтожено авто пророссийских террористов, изготовленное в РФ.
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