На Донбассе от пули снайпера погиб 19-летний боец "Правого сектора" (фото, видео)

10:14, 29 марта 2018
Война
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Погибшему было всего 19 лет / фото facebook.com/backandalive

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Ему было всего 19 лет. Об этом на своей странице в Facebook сообщают волонтеры фонда "Вернись живым".

"Жизнь "Дилли" 27 марта унесла пуля вражеского снайпера. Андрей был родом из Конотопа, в городе объявили дни траура", - говорится в сообщении.

Как сообщали волонтеры ранее, на Донбассе в зоне проведения АТО уничтожено авто пророссийских террористов, изготовленное в РФ.

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Теги: #смерть#Донбасс#Правый сектор#боец