На Донбассе уничтожено авто боевиков из РФ (фото)
09:48, 29 марта 2018Война
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Точное место и дата уничтожения УАЗа террористов не раскрывается.
Фото уничтоженного авто террористов / фото facebook.com/backandalive
На Донбассе в зоне проведения АТО уничтожено авто пророссийских террористов, изготовленное в РФ.
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Об этом на своей странице в Faccebook сообщили волонтеры фонда "Вернись живым" и опубликовали соответствующее фото.
"Это – УАЗ боевиков, выпущенный в российском городе Ульяновск. В том самом городе, где находится ППД 31-й бригады ВДВ РФ. Именно это подразделение убивало наших ребят под Иловайском", - говорится в их сообщении.
Как сообщал УНИАН, на Приазовье украинские военные заметили вражескую диверсионную группу. Завязался бой, оккупанты отступили, забрав раненых.
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