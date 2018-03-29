На Донбассе уничтожено авто боевиков из РФ (фото)

09:48, 29 марта 2018
Война
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Фото уничтоженного авто террористов / фото facebook.com/backandalive

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Об этом на своей странице в Faccebook сообщили волонтеры фонда "Вернись живым" и опубликовали соответствующее фото.

"Это – УАЗ боевиков, выпущенный в российском городе Ульяновск. В том самом городе, где находится ППД 31-й бригады ВДВ РФ. Именно это подразделение убивало наших ребят под Иловайском", - говорится в их сообщении.

Как сообщал УНИАН, на Приазовье украинские военные заметили вражескую диверсионную группу. Завязался бой, оккупанты отступили, забрав раненых.

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Теги: #Донбасс#боевики#Россия#авто