Штаб АТО констатировал обострение ситуации на Донбассе

За трое суток боевики российско-оккупационных войск более 100 раз нарушили режим прекращения огня и в очередной раз сорвали разведение сил и средств сторон в Станице Луганской.

Ситуация в зоне проведения антитеррористической операции на востоке Украины на линии разграничения сторон имеет тенденцию к обострению.

Об этом сообщил пресс-центр штаба АТО на своей странице в Facebook.

"Обстановка в зоне АТО на линии разграничения сторон имеет тенденцию к обострению. Цинично нарушая "режим всеобъемлющего перемирия", боевики российско-оккупационных войск особенно активизировались на Донецком направлении, применяя при этом вооружение, которое должно быть отведено от линии разграничения сторон.

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Только за минувшие трое суток боевики более 100 раз нарушали режим прекращения огня. По позициям Вооруженных сил Украины выпущено более 40 снарядов и мин. Фиксируются случаи работы вражеских снайперов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в полночь 26 марта оккупанты открыли провокационный огонь по украинским позициям вблизи населенного пункта Станица Луганская, чтобы в очередной раз избежать разведения сил и средств. Об этом украинская сторона Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон (СЦКК) проинформировала Специальную мониторинговую миссию ОБСЕ.

"Со своей стороны подразделения ВС Украины четко придерживаются Минских договоренностей и не реагируют на провокации со стороны оккупационной администрации РФ", - отметили в штабе.

Напомним, за прошедшие сутки российско-оккупационные войска продолжали срывать договоренности относительно полного прекращения огня осуществив 47 обстрелов позиций сил АТО.