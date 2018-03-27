Боевики вчера 47 раз обстреляли позиции сил АТО

В результате огня со стороны незаконных военных формирований украинские военнослужащие не пострадали.

За прошедшие сутки российско-оккупационные войска продолжали срывать договоренности относительно полного прекращения огня, осуществив 47 обстрелов позиций сил АТО.

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Как сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook, в частности, на Донецком направлении с 82-мм минометов и гранатометов различных типов боевики неоднократно обстреливали ВСУ возле Авдеевки.

«С гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия оккупанты вели огонь по нашим опорным пунктам в Водяном. Также агрессор применил гранатометы – в районе Шахты Бутовка и Каменки, крупнокалиберные пулеметы по оборонцам Павлополя, Песков и Верхнеторецкого, а стрелковое оружие – вблизи Марьинки, Авдеевки, Широкино, Талаковки и Гнутово», – говорится в сообщении.

На Луганском направлении под огонь из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов попали позиции ВСУ в Луганском и Троицком. С БМП и пулеметов боевики обстреляли укрепления военных под Новгородским, а из стрелкового оружия – вблизи Станицы Луганской.

Вследствие вражеского огня украинские воины не пострадали.