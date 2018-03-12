Украинская сторона СЦКК обвинила боевиков в обстреле авто с персоналом Донецкой фильтровальной станции

По результатам проведенной трасологической экспертизы, обстрел автомобиля со стороны Вооруженных сил Украины является абсолютно невозможным, отмечают в СЦКК.

Боевики военных формирований РФ причастны к обстрелу автомобиля, перевозившего сменный персонал на Донецкую фильтровальную станцию.

Об этом украинская сторона Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон (СЦКК) сообщает в Facebook.

Сегодня во время брифинга с СММ ОБСЕ, украинская сторона СЦКК проинформировала представителей Миссии о фактах нарушения боевиками военных формирований РФ всеобъемлющего режима прекращения огня, в частности, об их причастности к обстрелу этого автомобиля.

«Это же подтверждает трасологическая оценка местности нарушения режима прекращения огня. Согласно ее выводам, обстрел автомобиля со стороны Вооруженных сил Украины является абсолютно невозможным», - говорится в сообщении.

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Отмечается, что как и другие критические объекты гражданской инфраструктуры Донбасса, ДФС находится под особым вниманием Вооруженных сил Украины.

«Главная задача - не допустить здесь каких-либо нарушений режима прекращения огня, даже когда ВСУ вынуждены открывать огонь. Все эти объекты имеют постоянные гарантии безопасности со стороны ВСУ, в то время как со стороны военных формирований России такие гарантии систематически нарушаются, что свидетельствует об их абсолютной незаинтересованности в обеспечении экологической безопасности региона и в восстановлении гражданской инфраструктуры Донбасса», - отмечает украинская сторона СЦКК.

Как сообщал УНИАН, 11 марта в 7.00 попал под обстрел автомобиль ГАЗ-53 (вахтовый), который перевозил сменный персонал на Донецкую фильтровальную станцию. В результате обстрела пробит радиатор автомобиля. Сотрудники ДФС не пострадали.

С июля 2014 года Донецкая фильтровальная станция неоднократно подвергалась обстрелам, в связи с чем ее работа приостанавливалась.