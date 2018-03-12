На Донбассе обстреляли авто с сотрудниками Донецкой фильтровальной станции

11:17, 12 марта 2018
Война
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Боевики обстреляли сотрудников ДФС / Фото umoloda.kiev.ua

«Сегодня, в 7 часов попал под обстрел автомобиль ГАЗ-53 (вахтовка), который перевозил сменный персонал на Донецкую фильтровальную станцию», - указано в сообщении.

Сообщается, что в результате обстрела пробит радиатор автомобиля, однако сотрудники предприятия не пострадали.

Отметим, боевики ОРДЛО ответственные за ряд обстрелов Донецкой фильтровальной станции.3 ноября прошлого года в результате обстрела террористов на станции зафиксировали опасное повреждение резервного хлоропроводу.

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Теги: #обстрел#ДФС#Донбас