На Донбассе обстреляли авто с сотрудниками Донецкой фильтровальной станции

В результате обстрела пробит радиатор автомобиля, однако сотрудники предприятия не пострадали.

На Востоке Украины попал под обстрел автомобиль, который перевозил сменный персонал на Донецкую фильтровальную станцию.Читайте такжеЮжнодонбасский водопровод снова попал под обстрелОб этом сообщается на сайте коммунального предприятия «Вода Донбасса».

«Сегодня, в 7 часов попал под обстрел автомобиль ГАЗ-53 (вахтовка), который перевозил сменный персонал на Донецкую фильтровальную станцию», - указано в сообщении.

Сообщается, что в результате обстрела пробит радиатор автомобиля, однако сотрудники предприятия не пострадали.

Отметим, боевики ОРДЛО ответственные за ряд обстрелов Донецкой фильтровальной станции.3 ноября прошлого года в результате обстрела террористов на станции зафиксировали опасное повреждение резервного хлоропроводу.