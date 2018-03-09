Боевики "ДНР" пополняют свои ряды заключенными – ГПСУ

Пограничники задержали гражданина Грузии, который с февраля 2011 года содержался в местах лишения свободы в Донецкой области. Он сообщил, что после оккупации на заключенных постоянно оказывалось давление в вопросе пополнения рядов террористов.

Боевики террористической организации «ДНР» в обмен на условную свободу вербуют в свои ряды граждан, отбывающих наказание в местах лишения свободы на временно оккупированных территориях Донецкой области.

Об этом сообщает пресс-центр Государственной пограничной службы Украины со ссылкой на показания гражданина Грузии, который был задержан при въезде на подконтрольную территорию, который находился в заключении на оккупированной территории.

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«Представители незаконных вооруженных формирований поставили мужчину перед фактом, что при перемещении из одного исправительного учреждения в другое его паспортные документы (как и многих других заключенных) было утеряны, поэтому лучший выход - стать одним из «гордых ополченцев», на что мужчина ответил отказом, тогда как были и такие, которые соглашались в обмен на некую своеобразную свободу», - говорится в сообщении.

По данным Госпогранслужбы, задержанный мужчина является гражданином Грузии и с февраля 2011 года содержался в местах лишения свободы.

По словам задержанного, в 2013 году он был приговорен к 7 годам лишения свободы по ст. 187 Уголовного кодекса Украины (разбой).

«Отсидеть срок спокойно в Макеевской колонии ему не удалось - мужчина рассказал, как в конце лета 2014-го проходил неоднократный обстрел Макеевской исправительной колонии, впоследствии же его перевели в колонию г. Торез, где на заключенных осуществлялось постоянное давление в вопросе пополнения рядов так называемой «ДНР», - добавили в пресс-центре.

Также отмечается, что сейчас мужчина передан Национальной полиции для проведения соответствующей проверки.