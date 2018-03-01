Главарь "ДНР" заговорил об интеграции с Россией

17:32, 01 марта 2018
Война
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Олександр Захарченко / REUTERS

Об этом сообщают ресурсы боевиков, ссылаясь на его заявление, сделанное в четверг, 1 марта.

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"Считаю, что союз с Россией является важнейшим приоритетом внешней политики республики. Общее будущее с Россией - наш твердый выбор. Это уже происходит. Интеграция - культурная, экономическая, гуманитарная - уже идет, и мы не свернем с этого пути", - сказал террорист.

Как сообщал УНИАН, 28 февраля президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия "не против" поставить оккупированный Донбасс под международный контроль.

Ранее пресс-секретарь Путина заявлял, что в Кремле не пытаются интегрировать в Россию оккупированный Донбасс.

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Теги: #интеграция в РФ#Захарченко об интеграции