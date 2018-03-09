"Использовал "кабаньи тропы": Тымчук отметил интересную деталь задержания Рубана

По данным "Информационного сопротивления", Рубан для этого использовал так называемые "кабаньи тропы", которые пролегают в обход блок-постов.

Еще в феврале 2017 Служба безопасности Украины запретила Владимиру Рубану въезд на оккупированные территории. Но руководитель "Офицерского корпуса" продолжал ездить в ОРДЛО, еще и возил с собой туда народных депутатов Украины.

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По данным "Информационного сопротивления", Рубан для этого использовал так называемые "кабаньи тропы", которые пролегают в обход блок-постов. Однако на этот раз решил возвращаться с оккупированных территорий через КПВВ, где и был задержан.

Руководитель "ИС" Дмитрий Тымчук также обратил внимание, что Виктор Медведчук, чьим соратником и был Рубан, решил "рискнуть" им, чтобы вывести эту партию оружия именно сейчас.

"Видно, задача была срочная. Интересно также, что со стороны боевиков Рубан прошел "контроль" на блок-постах без проблем", – отметил Дмитрий Тымчук.

Раніше представник прес-служби головного управління Служби безпеки України в Донецькій області Олександр Чернокожа повідомив, що глава "Офіцерського корпусу" Володимир Рубан перебуває в слідчому ізоляторі в Маріуполі.

Як повідомляв УНІАН, керівник центру звільнення полонених "Офіцерський корпус" Володимир Рубан був затриманий 8 березня між підконтрольним Україні Бахмутом і окупованою Горлівкою. За попередніми даними, затримання відбулося через те, що переговорник здійснював транспортування "забороненого товару".

Згодом генеральний прокурор України Юрій Луценко підтвердив затримання Рубана. Як повідомляє волонтер Мирослав Гай, Рубан був затриманий о 9.15 на пункті пропуску, коли намагався перевезти величезний арсенал зброї з окупованої території в Україну. За інформацією волонтера, переговірника передали в СБУ.

"Під виглядом переселенця, цей "генерал" намагався провезти цілий арсенал зброї, яка була прихована в меблях", - написав заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій Георгій Тука на сторінці в Facebook.