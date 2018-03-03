Сегодня вдоль всей линии столкновения в зоне АТО сохраняется режим тишины - штаб
22:34, 03 марта 2018
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По состоянию на 18.00 вражеских обстрелов в сторону позиций украинских военных не зафиксировано.
REUTERS
С начала сегодняшних суток режим тишины продолжает сохраняться вдоль всей линии столкновения в зоне проведения антитеррористической операции.
Об этом говорится в сводке пресс-центра штаба АТО, опубликованной на странице в Facebook.
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"По состоянию на 18.00 обстрелов в сторону наших позиций не зафиксировано. Подразделения украинской армии неукоснительно соблюдают Минские договоренности. Ситуация в районе проведения АТО на территории Луганской и Донецкой областей находится под контролем Вооруженных сил Украины. Наши военнослужащие, выполняющие задачи на первой линии обороны, находятся на своих постах, укрепляют позиции и наблюдают за противником", - сообщили в штабе.
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