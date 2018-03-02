С начала суток на Донбассе погиб один украинский военный, двое получили ранения - штаб АТО
18:58, 02 марта 2018
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Всего с начала сегодняшних суток зафиксировано 6 обстрелов со стороны боевиков.
В штабе отметили, что российско-оккупационные войска продолжают обстреливать укрепления ВСУ / фото Facebook/пресс-центр штаба АТО
С начала суток на Донбассе погиб один украинский военный, двое военнослужащих ВСУ получили ранения.
Об этом на своей странице в Facebook сообщает пресс-центр штаба АТО.
В штабе также отметили, что российско-оккупационные войска продолжают обстреливать укрепления Вооруженных сил Украины из запрещенного Минскими договоренностями вооружения.
Читайте такжеСутки в АТО: боевики ведут обстрелы из минометов, ни один военный не пострадалВ частности, на Луганском направлении враг применил 120-мм минометы по нашим позициям вблизи Троицкого.
На Донецком направлении противник из минометов различных калибров, гранатометов и стрелкового оружия неоднократно обстреливал украинские опорные пункты в пригороде Авдеевки.
Всего с начала сегодняшних суток зафиксировано 6 вражеских обстрелов.
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