С начала суток на Донбассе погиб один украинский военный, двое получили ранения - штаб АТО

Всего с начала сегодняшних суток зафиксировано 6 обстрелов со стороны боевиков.

С начала суток на Донбассе погиб один украинский военный, двое военнослужащих ВСУ получили ранения.

Об этом на своей странице в Facebook сообщает пресс-центр штаба АТО.

В штабе также отметили, что российско-оккупационные войска продолжают обстреливать укрепления Вооруженных сил Украины из запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

Читайте такжеСутки в АТО: боевики ведут обстрелы из минометов, ни один военный не пострадалВ частности, на Луганском направлении враг применил 120-мм минометы по нашим позициям вблизи Троицкого.

На Донецком направлении противник из минометов различных калибров, гранатометов и стрелкового оружия неоднократно обстреливал украинские опорные пункты в пригороде Авдеевки.

Всего с начала сегодняшних суток зафиксировано 6 вражеских обстрелов.