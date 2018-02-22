Гиркин заявил о "возрождении" проекта "Новороссия"
18:05, 22 февраля 2018
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Кремль хочет, как и в начале войны, разгонять тему создания "Новороссии".
В Кремле снова хотят "возродить" мифическую "Новороссию" / Сайт боевиков
Российским СМИ и политтехнологам дана команда на смену риторики с "безальтерантивного минска" на "возрождение "Новороссии".
Об этом в своем блоге пишет бывший главарь террористов "ДНР" Игорь Гиркин (Стрелков), ссылаясь на собственные источники.
Читайте также"Новороссия" оказалась "пшиком": в ИС рассказали о падении боевого духа среди боевиков "ЛНР""Приказано извлечь из мусорной корзины термин "Новороссия" и начать вновь двигать его в массы потребителей", - говорится в его сообщении.
"Поэтому сейчас надо принять срочные меры, чтобы новый этап борьбы за "Новороссию" снова не оказался в грязных лапках сурковского жулья - всяческих бородаев-захарченко-антюфеевых", - пишет Гиркин.
Ранее сообщалось, что так называемые власти самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР" рассматривают создание "Новороссии" как "неизбежный процесс".
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