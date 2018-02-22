Гиркин заявил о "возрождении" проекта "Новороссия"

18:05, 22 февраля 2018
Война
1709 0
В Кремле снова хотят &quot;возродить&quot; мифическую &quot;Новороссию&quot; / Сайт бойовиків

Об этом в своем блоге пишет бывший главарь террористов "ДНР" Игорь Гиркин (Стрелков), ссылаясь на собственные источники.

Читайте также"Новороссия" оказалась "пшиком": в ИС рассказали о падении боевого духа среди боевиков "ЛНР""Приказано извлечь из мусорной корзины термин "Новороссия" и начать вновь двигать его в массы потребителей", - говорится в его сообщении.

"Поэтому сейчас надо принять срочные меры, чтобы новый этап борьбы за "Новороссию" снова не оказался в грязных лапках сурковского жулья - всяческих бородаев-захарченко-антюфеевых", - пишет Гиркин.

Ранее сообщалось, что так называемые власти самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР" рассматривают создание "Новороссии" как "неизбежный процесс". 

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #создание Новороссии#Гиркин о Новороссии