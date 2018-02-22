Гиркин заявил о "возрождении" проекта "Новороссия"

Кремль хочет, как и в начале войны, разгонять тему создания "Новороссии".

Российским СМИ и политтехнологам дана команда на смену риторики с "безальтерантивного минска" на "возрождение "Новороссии".

Об этом в своем блоге пишет бывший главарь террористов "ДНР" Игорь Гиркин (Стрелков), ссылаясь на собственные источники.

Читайте также"Новороссия" оказалась "пшиком": в ИС рассказали о падении боевого духа среди боевиков "ЛНР""Приказано извлечь из мусорной корзины термин "Новороссия" и начать вновь двигать его в массы потребителей", - говорится в его сообщении.

"Поэтому сейчас надо принять срочные меры, чтобы новый этап борьбы за "Новороссию" снова не оказался в грязных лапках сурковского жулья - всяческих бородаев-захарченко-антюфеевых", - пишет Гиркин.

Ранее сообщалось, что так называемые власти самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР" рассматривают создание "Новороссии" как "неизбежный процесс".