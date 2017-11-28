У Захарченко сделали заявление по объединению "ДНР" и "ЛНР"

Так называемые власти самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР" рассматривают создание "Новороссии" как "неизбежный процесс".

"Объединение в целом возможно. Для этого нужен оптимальный момент. По моему личному мнению, с одним руководством многие вопросы решать гораздо проще и эффективнее", — отметил "Известиям" так называемый глава "Народного совета "ДНР" Денис Пушилин.

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При этом стороны отмечают, что поспешное образование "Новороссии" невозможно из-за Минских соглашений.

"Дело в Минских договоренностях, две "республики" — их подписанты. Если создать "Новороссию" сейчас, то возникает сразу вопрос о Минских соглашениях", — пояснил "зампред Народного совета "ЛНР" Дмитрий Хорошилов.

Как сообщал УНИАН, в соцсетях распространяют обращение-призыв одного из комбатов луганских боевиков к главарю террористов "ДНР" Александру Захарченко "возродить" "Новороссию".

Так, командир "ЛНРовского" батальона "Брянка" Дмитрий Пиндюрин считает, что необходимо все-таки создать "Новороссию", а возглавить ее должен Захарченко.