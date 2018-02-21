Волонтеры показали, как один меткий выстрел ВСУ на Донбассе приводит к потерям террористов (видео)

На следующей неделе, по словам волонтеров, будет установлено еще несколько камер наблюдения в зоне АТО.

Волонтеры показали, как украинские военные на Донбассе одним метким выстрелом ликвидируют террористов.

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Соответствующее видео на своей странице в Facebook опубликовал фонд "Вернись живым". Отмечается, что в результате таких действий бойцов АТО враг понесет невосполнимые потери.

"После тщательной подготовки, интенсивного обучения по программе ГРК "Броня - Armor" и камер наблюдения, враги несет невосполнимые потери одним метким выстрелом", - говорится в сообщении.

Внимание! На видео присутствует ненормативная лексика!

Расчетно-графический комплекс "Броня" ("Armor") позволяет быстро определять координаты местоположения и направления, рассчитать данные для стрельбы из гранатометов, минометов и танков с закрытых огневых позиций. Комплекс обеспечивает поражение противника на всех дальностях стрельбы огневых средств.

Как сообщал УНИАН, в зоне АТО при помощи населению в результате обстрела боевиков погибла медсестра.