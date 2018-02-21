В зоне АТО в результате вражеского обстрела во время помощи населению погибла медсестра

За прошедшие сутки, враг провел 15 прицельных обстрелов, боевики ведут огонь из оружия, запрещенного Минскими договоренностями.

В зоне АТО во время помощи гражданскому населению в результате обстрела боевиков погибла медсестра.

Об этом сообщили на странице Отдельной горно-штурмовой бригады в Facebook, к которой принадлежала девушка.

"Вчера, во время предоставления гражданскому населению медицинской помощи были обстреляны наши медики. Погибла наша сестра – медик, военнослужащий и человек с большим сердцем – Сабина. Еще один военнослужащий ранен", - говорится в сообщении.

Напомним, за прошедшие сутки, враг провел 15 прицельных обстрелов, боевики ведут огонь из оружия, запрещенного Минскими договоренностями.

Как сообщал УНИАН, за прошедшие сутки в результате действий боевиков погиб 1 украинский военнослужащий, пятеро воинов получили ранения, еще два наших защитника получили боевые травмы.