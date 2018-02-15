С начала суток в зоне АТО погиб один украинский военный

В течение сегодняшнего дня наблюдалась дальнейшая активность российско-оккупационных войск.

С начала суток зафиксировано шесть прицельных обстрелов позиций сил АТО подразделениями российско-оккупационных группировок, в результате одного из которых погиб украинский военнослужащий. Об этом сообщил пресс-центр штаба АТО.

Сообщается, что на Луганском направлении враг неоднократно вел огонь из 82-мм минометов, крупнокалиберных пулеметов и вооружения БМП вблизи Луганского.

На Донецком направлении противник применил минометы калибра 120 мм и 82 мм у Павлополя и Чермалыка в Приазовье. В этом же районе боевики вели огонь из вооружения БМП по защитникам Водяного. Кроме того, из 82-мм минометов, автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия незаконные вооруженные формирования обстреливали опорные пункты Вооруженных Сил Украины неподалеку от Тарамчука.