С начала суток в зоне АТО погиб один украинский военный
18:32, 15 февраля 2018
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В течение сегодняшнего дня наблюдалась дальнейшая активность российско-оккупационных войск.
На Донецком направлении противник применил минометы \ фото УНИАН
С начала суток зафиксировано шесть прицельных обстрелов позиций сил АТО подразделениями российско-оккупационных группировок, в результате одного из которых погиб украинский военнослужащий. Об этом сообщил пресс-центр штаба АТО.
Сообщается, что на Луганском направлении враг неоднократно вел огонь из 82-мм минометов, крупнокалиберных пулеметов и вооружения БМП вблизи Луганского.
На Донецком направлении противник применил минометы калибра 120 мм и 82 мм у Павлополя и Чермалыка в Приазовье. В этом же районе боевики вели огонь из вооружения БМП по защитникам Водяного. Кроме того, из 82-мм минометов, автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия незаконные вооруженные формирования обстреливали опорные пункты Вооруженных Сил Украины неподалеку от Тарамчука.
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