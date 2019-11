Планы на зиму: огни рождественских ярмарок, душевные концерты и долгожданные праздничные кинопремьеры

Рождественские ярмарки в Киеве 2019-2020

Зима у большинства из нас наверняка ассоциируется с рождественскими и новогодними праздниками. В декабре праздничная атмосфера буквально врывается на улицы, в торговые центры, кафе и даже офисы. Ну а в центре всего этого – уже традиционные рождественские ярмарки. Увы, в Украине они все еще открываются заметно позже, чем у наших западных соседей – в Европе рождественские городки работают еще с середины ноября. И, тем не менее, недавно появившаяся традиция праздновать Рождество в Украине еще и 25 декабря, все же несколько приблизила начало зимних гуляний в Украине.

Новый год 2020 на Софии (14 декабря – 13 января)

В Киеве в этом году будут работать сразу несколько рождественских городков, но главная новогодняя елка страны уже традиционно разместится на Софийской площади. Торжественное открытие рождественской ярмарки здесь запланировано на субботу 14 декабря, а уже в четверг 19 декабря – в праздник Святого Николая – здесь зажгут новогоднюю елку. Также большие гуляния на Софийской запланированы на 25 декабря (католическое Рождество), 31 декабря (Новый год) и 7 января (праздничное шествие звездочетов и рождественский концерт).

Работать рождественская ярмарка на Софии будет ежедневно в течение месяца с 10:00. Основная тема этого года – сказка о Щелкунчике и волшебных королевствах. Рождественский городок поделят на четыре королевства: Королевство подарков (ярмарка сувениров и подарков), Королевство вкуса (напитки и еда), Королевство развлечений (праздничной городок для детей с аттракционами, аниматорами и конкурсами) и Королевство лайков (многочисленные фотозоны на Софийской площади и Владимирском проезде). Подробнее можно узнать по ссылке.

Новый год 2020 на Подоле (14 декабря – 19 января)

Столичный Подол, от Контрактовой до Почтовой площадей, уже не первый год является одной из самых любимых праздничных локаций киевлян и гостей столицы. В этом году рождественский городок откроется здесь 14 декабря, однако в отличие от своего «софийского» брата проработает почти на неделю дольше – аж до 19 января. Здесь же ожидается масштабная концертная и развлекательная программа 19 декабря на праздник Святого Николая, 25 декабря на католическое Рождество, 31 декабря на Новый год, 7 января на православное Рождество и 14 января на Святого Василия.

В этом году тематикой праздника на Подоле станет опошнянская керамика, а потому выполнен рождественский городок будет в этностиле, с тематическими инсталляциями и развлечениями. Гостей праздника ждет рождественская ярмарка со вкусностями и сувенирами для всей семьи; стрит-арт каток, горка и традиционные развлекательные мероприятия; колоритные арт-объекты в опошнянском стиле, световые инсталляции и фотозоны; резиденция Святого Николая для самых маленьких посетителей. Подробнее можно узнать по ссылке.

Зимова країна на ВДНГ (7 декабря – 1 марта)

Самый продолжительный рождественский городок Украины уже традиционно обустраивают на территории столичного ВДНХ – открывается тематический парк-фестиваль «Зимняя страна» уже 7 декабря, а продлится он до самой весны. В этом году организаторы обещают значительно расширить тематику развлечений, а концепцией сезона станет тема воплощения мечты.

Уже традиционно одной из ключевых локаций станет романтический каток под открытым небом, рядом с которым разместится уличная территория фудкортов с угощениями и горячими напитками. Также на территории ВДНХ будет работать крытый фудкорт «Баварский двор». Кроме того, гостям обещают обустроить огромные тюбинговые горки, экстремальные аттракционы и веревочный парк на деревьях.

Среди новых локаций, которые появятся в этом сезоне на ВДНГ – «Різдвяна фабрика мрій» во втором павильоне. Это сказочный городок с реалистичными декорациями и различными мастерскими, где среди прочего гости смогут познакомиться с процессом изготовления стеклянных елочных украшений. Здесь есть и кабинет эльфа-волшебника, и огромные комнаты с машинами, с помощью которых производят елочные украшения, специальные ванны для их серебрения и художественная мастерская по росписи готовых игрушек. Также в сказочном городе будет работать Рождественская почта. Подробнее можно узнать по ссылке.

Новогодний фестиваль гигантских китайских фонарей на Певчем поле (13 декабря – 2 февраля)

Уже второй год подряд на территории столичного ландшафтного парка «Співоче поле» пройдет фестиваль китайских фонарей. В прошлом году он вызвал настоящий ажиотаж среди киевлян и гостей столицы, даже несмотря на приличную цену входного билета (160 гривень для взрослых, детям до 7 лет бесплатно). Фестиваль будет работать ежедневно с 16:00 до 22:00, ведь только в темное время суток можно увидеть огромные иллюминационные локации во всей красе.

Помимо более 30 «драконов» гостей ждут детские зоны, резиденция Деда Мороза, фуд-зона с китайской едой и ароматным глинтвейном, ярмарка сувениров, тематические мастер-классы и масштабная развлекательная программа. Подробнее можно узнать по ссылке.

Новый год на выезде

Разумеется, одной столицей рождественские и новогодние мероприятия в Украине не ограничиваются. Можно также выбраться на выходные в другие города Украины. Например, во Львов – традиционно очень популярное праздничное направление. В этом году львовская ярмарка откроется 13 декабря, а проработает до 19 января.

Также интересные рождественские ярмарки устраиваются в Черновцах, Виннице, Одессе, Харькове и других городах Украины. В целом, вариантов для рождественского путешествия более, чем достаточно. Только учтите, что подготовкой к праздничной поездке нужно начать заниматься уже сейчас, ведь в топ-сезон могут быть проблемы с билетами на поезда и с наличием номеров в отелях или квартир (и не стоит забывать, что цены на них в Украине традиционно взлетают ближе к праздникам).

Ну а если не хотите шумных гуляний – можно отправиться за город или же в горы. К счастью, практически все в Украине уже поняли, что на зимних гуляниях можно отлично подзаработать, потому все загородные парки развлечений и базы отдыха обязательно готовят что-то особенное к праздникам. Более того, немало туристических фирм организовывают специальные туры – как по Украине, так и за границу, это если вам лень самим заниматься планированием.

Самые яркие концерты зимы 2019-2020

Зимний период обычно считается сравнительно спокойным в плане больших концертов, хотя бы потому, что в холодную пору года мы лишаемся удобных «открытых» концертных площадок. Тем не менее, опять же благодаря холоду, люди стараются переносить свою культурную жизнь в помещения, чем многочисленные организаторы не упускают возможности воспользоваться, предлагая немало интересных музыкальных мероприятий на любой вкус и бюджет. Мы остановимся на самых интересных из них. Спойлер: можно порадоваться, что среди самых громких музыкальных событий зимы 2019-2020 большое количество украинских исполнителей.

KARNA (5 декабря, Киев, клуб Atlas)

Начнется зимний концертный цикл в Украине громкими концертами местных исполнителей, среди которых группа KARNA, исполняющая музыку в самобытном жанре гуцул-метал. Группа существует с 1997 года, за эти годы через много прошла, но, тем не менее, до сих пор продолжает «зажигать» публику энергичными треками с национальным колоритом.

В конце ноября – начале декабря KARNA даст сразу несколько концертов в разных городах Украины, однако самый масштабный из них состоится 5 декабря в столичном клубе Atlas. Начало в 19:00, стоимость билетов от 390 гривень. Подробнее можно узнать по ссылке.

ДахаБраха (6 декабря, Киев, Дворец спорта)

6 декабря в Киеве пройдет сразу несколько громких музыкальных событий, одним из самых интересных среди которых станет концерт украинской этно-группы ДахаБраха. Пожалуй, это одни из самых успешных за границей отечественных музыкантов, которые при этом выпускают действительно уникальный продукт, знакомящий меломанов со всего мира с украинской культурой. За годы своего существования музыканты успели откатать туры по Европе и США, засветились на крупных фестивалях вроде Glastonbury или Sziget и, конечно же, выпустили несколько достойных внимания альбомов.

На этот раз музыканты намерены собрать столичный Дворец спорта 6 декабря. Начало в 19:00, стоимость билетов от 390 гривень. Подробнее можно узнать по ссылке.

ТНМК. 21 год альбома «Зроби мені хіп-хоп» (6 декабря, Киев, Bel etage)

В конце 90-х «Танок на майдані Конґо», сокращенно ТНМК, стали настоящим прорывом на украинской музыкальной сцене. Пожалуй, это была первая и до сих пор одна из самых успешных хип-хоп групп в Украине. Даже спустя 20 лет их хиты «Зроби мені хіп-хоп» или «ПоRAРалося серце» способны легко заставить публику ритмично подтанцовывать.

6 декабря группа даст концерт в столичном клубе Bel etage по случаю выхода своего самого знакового альбома, и, что примечательно, впервые за 15 лет ТНМК выступит в золотом составе – Фоззи, Фагот и Диля. Начало в 19:00, стоимость билетов от 650 гривень. Подробнее можно узнать по ссылке.

Alyona Alyona (6 декабря, Киев, HC Hall)

Еще одно громкое событие 6 декабря в Киеве – большой сольный концерт украинской рэп-исполнительницы Alyona Alyona. В последний год певица с острыми текстами и цепляющими битами успела завоевать любовь не только украинской публики (вспомните хотя бы ее первый сольный концерт в июне), но и прославиться за пределами страны. Влиятельные музыкальные издания успели включить Alyona Alyona в списки самых многообещающих новичков Европы, а в сентябре 2019 года она получила престижную награду Anchor Aword от жюри международного фестиваля Reeperbahn в немецком Гамбурге.

Стоит отметить, что в конце ноября 2019 года Alyona Alyona успела порадовать публику новым мини-альбомом «В хаті МА», вторым за год после нашумевшей пластинки «Пушка». Так что на концерте 6 декабря можно ожидать не только уже полюбившиеся многим хиты, но и свежий материал. Начало в 20:00, стоимость билетов от 449 гривень. Подробнее можно узнать по ссылке.

Вагоновожатые (15 декабря, Киев, Bel etage)

Электро-рок-группа «Вагоновожатые», пожалуй, является одним из лучших концертных коллективов в Украине. Их выступления всегда сопровождаются невероятной энергетикой, способной расшевелить даже самого ленивого слушателя. И при всем этом «Вагоновожатые» - это качественный андеграунд с глубокими текстами, темы которых близки многим современным украинцам.

Новая программа «Вагоновожатых» называется «Презентация», однако, чем же группа собирается удивлять публику на этот раз, пока держится в секрете. Начало в 19:00, стоимость билетов от 350 гривень. Подробнее можно узнать по ссылке.

НАОНИ – Рождество (23 декабря, Киев, Дом архитектора)

Национальный оркестр народных инструментов (НАОНИ) – тот редкий случай, когда народное сумело идти в ногу со временем и действительно заинтересовало зрителей любых возрастов. На этот раз виртуозные академические музыканты, играющие примерно на 40 различных народных инструментах, представят специальную рождественскую программу.

Начало в 19:00, стоимость билетов от 240 гривень. Те, кто не успеют попасть на концерт 23 декабря, смогут сделать это 5 января. Подробнее можно узнать по ссылке. Кроме того, 7 января НАОНИ вместе с Олегом Скрипкой в «Дворце Украина» представит специальную программу «Щедрик» (билеты от 1050 гривень), а 10 января – «Новогодние рок-хиты» в столичном Доме офицеров ВСУ (цены от 250 гривень).

Dakh Daughters (6-7 января, Киев, Carribean Club)

Украинское фрик-кабаре Dakh Daughters, каждое выступление которых – это невероятная смесь музыкального концерта и театрального представления, порадует столичную публику под Рождество 2020 года сразу два вечера подряд. Начало в 19:00, стоимость билетов от 250 гривень. Подробнее можно узнать по ссылке.

Five Finger Death Punch (14 января, Киев, Дворец спорта)

Взбодрить украинскую публику после продолжительных праздников возьмется американская грув-метал-группа Five Finger Death Punch. Всемирно признанные «монстры» жанра представят в Киеве старые добрые хиты и, вероятно, порадуют свежим материалом – в 2019 году группа заявляла об активной работе над новым альбомом.

Заедут Five Finger Death Punch в Украину в рамках зимнего европейского тура, который откроет именно киевский концерт. Начало в 19:00, стоимость билетов от 790 гривень. Подробнее можно узнать по ссылке.

Jacob Banks (22 января, Киев, Atlas)

Одним из первых интересных иностранных «привозов» 2020 года также станет выступление британского соул-исполнителя Джейкоба Бэнкса, который представит украинской публике свой альбом Village, выпущенный в конце 2018 года. Музыкант, родом из Нигерии, покоряет публику в первую очередь своим вокалом, чувственным и глубоким, а еще – неподдельно искренним исполнением. Начало в 19:00, стоимость билетов от 790 гривень. Подробнее можно узнать по ссылке.

Bob Moses (7 февраля, Киев, Bel etage)

Канадский электронный дуэт Bob Moses стремительно обрел популярность в 2015 году, когда вышел их дебютный альбом Days Gone By, а песня Tearing Me Up даже получила номинацию на Грэмми. Осенью 2018 года группа выпустила сой второй лонгплей Battle Lines, который проложил им путь на крупнейшие фестивали мира, включая Glastonbury, Coachella и Lollapalooza.

Теперь и украинской публике появится шанс поближе познакомиться с Bob Moses. Начало в 20:00, стоимость билетов от 799 гривень. Подробнее можно узнать по ссылке.

Tommy Cash (27 февраля, Киев, Atlas)

Эстонский бунтарь Томми Кэш вновь готовится взорвать украинскую публику. Эксцентричный исполнитель, пожалуй, на сегодняшний день является самым популярным рэпером стран Балтии. В своих песнях он порой шокирует, но одновременно высмеивает пережитки постсоветского лагеря и проповедует свободу.

Концерты Tommy Cash – это всегда ярко, вызывающе и невероятно энергично. Начало в 19:00, стоимость билетов от 500 гривень. Подробнее можно узнать по ссылке.

Главные кинопремьеры зимы 2019-2020

Зима – это традиционно пора массовых походов в кинотеатры. Во-первых, на улице холодно, во-вторых, много дополнительных выходных и знаковых дат. Разумеется, прокатчики не упускают возможности этим воспользоваться, предлагая кинозрителям премьеры на любой вкус.

Черный ворон / Чорний ворон (Украина, 2019)

В первую прокатную неделю зимы в кинотеатрах стартует показ исторической драмы-экшна «Черный ворон» по одноименному роману-бестселлеру украинского писателя Василия Шкляра. Фильм рассказывает историю жизни и любви Ивана по прозвищу Ворон, ставшего участником повстанческого движения времен Холодноярской республики в 20-х годах 20 века. Извечная жажда украинцев к свободе не дает главному герою оставаться в стороне от важных событий, которые разворачиваются в его селе, потому он жертвует спокойствием и семейным уютом, начиная отчаянную борьбу за независимость родной земли. Главные роли в фильме исполнили Тарас Цимбалюк, Алексей Тритенко, Наталья Сумская и другие. В кинотеатрах с 5 декабря 2019 года.

Стражи Арктики / Arctic Justice (США, 2019)

Самых маленьких зрителей в начале декабря порадует анимационный фильм «Стражи Арктики», который многим может напомнить по графике и основной идее нашумевший «Зверополис». Главные герои мультфильма – песец, белый медведь, альбатрос, пара выдр, лисица и другие полярные обитатели – должны будут помешать злому гению Отто фон Моржусу, задумавшему растопить полярные льды. В кинотеатрах с 5 декабря 2019 года.

Ножи наголо / Knives Out (США, 2019)

Также 5 декабря 2019 года в украинский прокат выйдет один из самых ожидаемых фильмов года – «Ножи наголо». Это захватывающий детектив с добротным юмором, в котором есть все для отличного вечера – звездный актерский состав (Дениэл Крейг, Крис Эванс, Джейми Ли Кертис, Тони Коллетт, Кристофер Пламмер и другие), загадочное убийство в большом особняке прямо посреди праздника и целый клубок семейных интриг.

Еврофест: кино для каждого

С 5 по 11 декабря 2019 года в Киеве пройдет фестиваль «Еврофест: кино для каждого», в рамках которого украинскому зрителю покажут 8 европейских кинохитов, так или иначе связанных с главной целью фестиваля - повышение толерантности и равенства в украинском обществе, а также расширение возможностей досуга для людей с инвалидностью. Примечательно, что часть фильмов покажут с тифлокомментарием (дополнительная аудиодорожка, которая объясняет, что происходит в сценах фильма, для людей с нарушением зрения) и адаптированным субтитрированием (текстовая дорожка, сопровождающая фильм надписями в нижней части экрана для людей с нарушением слуха). С полным списком фильмов в программе Еврофеста можно ознакомиться по ссылке.

Джуманджи: Следующий уровень / Jumanji: The Next Level (США, 2019)

В 2017 году на экраны вышел приключенческий фильм «Джуманджи: Зов джунглей» - сиквел одноименного хита 90-х. И, судя по всему, голливудские продюсеры настолько прониклись результатом перезапуска (еще бы – кассовые сборы в 10 раз превысили бюджет фильма), что на конец 2019 года подготовили продолжение франшизы. Как и в картине 2017 года, главные роли достались Дуэйну Джонсону, Кевину Харту, Джеку Блэку и Карен Гиллан. Также актерский состав пополнили такие кинолегенды, как Дэнни Де Вито и Дэнни Гловер. В кинотеатрах с 12 декабря 2019 года.

Малыш Джо / Little Joe (Великобритания, Германия, Австрия, 2019)

Также 12 декабря 2019 года в украинский кинопрокат выходит фантастическая драма «Малыш Джо». По сюжету, ученые-ботаники изобрели чудо-цветок, способный лечить от депрессии и повышать настроение. Однако в итоге что-то пошло не так. Фильм боролся за главный приз Каннского кинофестиваля 2019 года, а исполнительницу главной роли Эмили Бичем жюри признало лучшей актрисой. Компанию на съемочной площадке ей составил британский актер Бэн Уишоу.

Война токов / The Current War (США, 2017)

19 декабря 2019 года для киноманов станет днем больших премьер. Во-первых, в украинских прокат наконец выйдет американский историко-биографический фильм «Война токов», в центре сюжета которого – противостояние между «электрическими титанами» Томасом Эдисоном, Джорджем Вестингаузом и Николой Теслой. Фильм с Бенедиктом Камбербэтчем, Майклом Шенноном и Николасом Холтом в главных ролях впервые показали еще в 2017 году, однако на фоне скандала с совладельцем The Weinstein Company Харви Вайнштейном, он был снят с проката на неопределенный срок. Только летом 2019 года вышел официальный трейлер картины и стала известна дата его релиза.

Звездные Войны: Скайвокер. Восхождение / Star Wars: The Rise of Skywalker (США, 2019)

Однако едва ли не главной премьерой недели 19 декабря 2019 года, если не всей зимы, станет девятая часть киносаги «Звездные войны». Фильм должен стать завершающим в цикле «Саги Скайуокеров». Именно здесь противостояние джедаев и ситхов достигнет апогея, а зритель наконец получит ответы на многие давно волновавшие вопросы. В главных ролях – Дейзи Ридли, Адам Драйвер, Джон Бойега, Оскар Айзек, Марк Хэмилл, Кэрри Фишер и многие другие.

Кошки / Cats (США, Великобритания, 2019)

Экранизация популярного мюзикла английского композитора Эндрю Ллойда Уэббера разрабатывалась еще в 90-х годах прошлого века, однако только в 2019 году эти планы удалось воплотить в жизнь. В центре сюжета – ежегодный кошачий бал, во время которого хвостатые со всего мира рассказывают о своей судьбе. А все с одной целью – доказать, что именно эта кошка избранная, а потому достойная попасть в кошачий рай и потом переродиться в новой жизни. Фильм представляет из себя смесь анимации и игры актеров, и именно этот момент вызвал больше всего споров еще до премьеры – далеко не все оценили, как создателям удалось «наложить» компьютерную графику на актеров. Так или иначе, зрителей ждет яркое зрелище со звездным актерским составом – Идрис Эльба, Иэн МакКеллен, Тейлор Свифт, Ребел Уилсон, Джуди Денч, это далеко не полный список громких имен на афише. В кинотеатрах с 26 декабря 2019 года.

Счастливого Рождества / Last Christmas (США, Великобритания, 2019)

Также 26 декабря 2019 года на экраны украинских кинотеатров выходит действительно праздничный фильм «Счастливого Рождества». В центре сюжета девушка по имени Кейт в исполнении «матери драконов» Эмилии Кларк, у которой все в жизни пошло «коту под хвост». Год назад на Рождество она чуть не умерла, однако выздоровление не стало для нее «вторым шансом» - девушка наоборот утратила интерес к жизни и теперь просто плывет по течению. Так могло бы продолжаться годами, если бы ей на пути не попался парень по имени Том в исполнении Генри Голдинга. Его присутствие заставило Кейт поверить в себя и пойти за своей мечтой.

Дулитл / Dolittle (США, 2020)

Одной из самых интересных премьер начала 2020 года станет приключенческая комедия в жанре фэнтези «Дулитл» с Робертом Дауни-младшим в главной роли. В центре сюжет – эксцентричный врач-ветеринар Джон Дулитл, ставший затворником после смерти жены. Однако спустя 7 лет ему все же придется покинуть свой особняк с экзотическими животными и отправиться в невероятное путешествие к мифическому острову в поисках лекарства для юной королевы. В кинотеатрах с 9 января 2020 года.

Кролик Джоджо / Jojo Rabbit (США, 2019)

16 января 2020 года в украинский прокат выйдет трагикомедия новозеландского актера и режиссера Тайки Вайтити (среди его режиссерских работ - «Тор: Рагнарек» и «Реальные упыри»). События фильма происходят во время Второй мировой войны. Одинокий немецкий мальчик Джоджо «Кролик» Бецлер обнаруживает, что его мать прячет еврейскую девочку на чердаке. С помощью своего воображаемого друга в образе Адольфа Гитлера (роль которого исполняет сам Тайка Вайтити) Джоджо должен противостоять своему слепому нацизму. Фильм собрал внушительный актерский состав, в том числе Скарлетт Йоханссон, Сэм Рокуэлл, Ребел Уилсон и другие.

Мои мысли тихие / Мої думки тихі (Украина, 2019)

Украинская трагикомедия «Мої думки тихі» в 2019 году уже успела засветиться на домашних и зарубежных кинофестивалях, где была положительно оценена критиками и даже получила несколько наград. В центре сюжета молодой парень Вадим, со сплошной полосой неудач в жизни. Главный герой работает звукорежиссером и все еще надеется на большой прорыв в карьере. И вот ему представился шанс – нужно всего лишь записать звуки закарпатских животных для создания игры по заказу канадской компании. Парень рассматривает работу еще и как шанс уехать из Украины в «лучшую жизнь», а потому с энтузиазмом погружается в новый проект. Однако путешествие точно не будет легким, ведь в этом путешествии компанию ему решила составить мама, с которой него довольно непростые отношения. В кинотеатрах с 9 января 2020 года.

Плохие парни навсегда / Bad Boys for Life (США, 2020)

Мода на сиквелы добралась и до комедийного боевика 90-х «Плохие парни» о работе двух детективов полиции Майями в исполнении Уилла Смита и Мартина Лоуренса. Спустя почти 20 лет бывшие напарники находятся в ссоре – один из них ушел на заслуженную пенсию, а второй еще работает и переживает кризис среднего возраста. Однако прошлое настигает героев и заставляет их объединиться вновь, чтобы выжить. В кинотеатрах с 23 января 2020 года.

Джентельмены / The Gentlemen (Великобритания, 2020)

Мастер криминальных комедий Гай Ричи («Карты, деньги, два ствола»», «Большой куш», «Рок-н-рольщик») после экспериментов со сказками «Меч короля Артура» и «Алладин» в 2020 году решил вернуться к истокам. 30 января 2020 года на украинские экраны выйдет его новая картина «Джентельмены», где речь пойдет о нелегких трудовых буднях наркоторговцев. В главных ролях - Чарли Ханнэм, Хью Грант, Мэттью Макконахи, Колин Фаррелл, Генри Голдинг, Мишель Докери и другие.

1917 (США, Великобритания, 2019)

Британский режиссер Сэм Мендес, обладатель «Оскара» за фильм «Красота по-американски», на счету которого также фильмы о Джеймсе Бонде «Скайфолл» и «Спектр», на этот раз взялся за военную тематику. В фильме «1917» пойдет речь об одном дне из жизни двух молодых солдат, которые должны доставить на передовую приказ об отмене атаки на Линию Гинденбурга в практически невыполнимый срок, иначе батальон из 1600 солдат попадет в засаду. В фильме засветилось немало именитых актеров, среди которых Бенедикт Камбербэтч, Колин Ферт, Марк Стронг и Ричард Мэдден. В кинотеатрах с 30 января 2020 года.

Хищные птицы (И фантастическая Харли Квинн) / Birds of Prey (And the Fantabulous Emancipation of One Harley Quinn) (США, 2020)

Один из самых ожидаемых фильмов по комиксам DC «Отряд самоубийц», вышедший в 2016 году, в итоге вместо всеобщего восторга получил множество негативных отзывов. Однако кинопродюсеры решили не сдаваться и продлили франшизу – вторая часть «Отряда самоубийц» должна выйти в 2021 году. Более того, Харли Квин в исполнении Марго Робби получила отдельный фильм под названием «Хищные птицы», который выйдет на украинские большие экраны уже 6 февраля 2020 года. По сюжету, дисишные героини во главе с Харли Квин объединяются, чтобы дать бой главарю преступной мафии Готэма под псевдонимом Черная маска, роль которого исполнит Юэн Макгрегор.

Против всех врагов / Seberg (США, Великобритания, 2019)

13 февраля 2020 года в украинский кинопрокат выйдет картина «Против всех врагов», которая расскажет реальную историю актрисы Джин Сиберг. В конце 60-х годов 20 века дувешка оказывала поддержку движению за равные права для цветного населения Америки, да так активно, что привлекла внимание ФБР и за ней устроили полномасштабную слежку. В частности, расследовалась связь Сиберг с леворадикальной партией «Черные пантеры», которой она оказывала финансовую помощь. Главную роль в фильме исполнила Кристен Стюарт, а компанию на съемочной площадке ей составили Энтони Маки, Джек О’Коннелл, Винс Вон, Зази Битц и другие.

Еж Соник / Sonic the Hedgehog (США, Канада, Япония, 2020)

Анимационный фильм «Соник в кино» в первую очередь заставит поностальгировать тех, чье детство прошло в 90-х годах, когда была особенно популярна одноименная игра. По сюжету фильма, персонаж игры Соник Икс и команда его друзей должны будут противостоять гениальному суперзлодею доктору Эггману, который поставил себе вполне банальную цель – поработить мир. В кинотеатрах с 13 февраля 2020 года.

Кингс Мен: Начало / The King's Man (США, Великобритания, 2020)

Также 13 февраля 2020 года в украинский прокат выйдет комедийный боевик «Кингс Мен: Начало» – приквел к серии фильмов Kingsman о секретной организации шпионов, противостоящей злодеям. В новом фильме зрителям покажут, как зарождалась эта организация во времена Первой мировой войны. Главные роли исполнят Харрис Дикинсон, Рэйф Файнс, Даниэль Брюль, Рис Иванс, Мэттью Гуд, Аарон Тейлор-Джонсон, Джемма Артертон, Том Холландер и другие.

Работа без авторства / Werk ohne Autor (Германия, Италия, 2018)

Впервые украинскому зрителю показали немецкую драму «Работа без авторства» в рамках Недели немецкого кино в октябре 2019 года. Трехчасовая картина, номинированная в прошлом году на премию «Оскар», рассказывает историю молодого немецкого художника, детство которого пришлось на нацистские годы. Фильм оказался хоть и длинный, однако пролетает на одном дыхании. В нем и борьба за любовь, и поиск творческого я, и трагические страницы немецкой истории. Главные роли в фильме исполнили известные немецкие актеры – Том Шиллинг, Себастьян Кох, Паула Бир и другие. Режиссером картины стал Флориан Хенкель фон Доннерсмарк – автор драматического триллера «Жизнь других» о работе штази, получившего «Оскар» за лучший фильм на иностранном языке в 2007 году. В полноценный украинский прокат фильм выходит 20 февраля 2020 года.

Черкассы / Черкаси (Украина, 2019)

Тема российской военной агрессии в Крыму и на Донбассе прогнозируемо быстро ворвалась в украинское кинопространство и попутно вдохнуло новую жизнь в отечественный кинематограф. На этот раз нам покажут историю, основанную на реальных событиях февраля 2014 года, когда Россия начала оккупацию Крымского полуострова. Минный тральщик «Черкассы» вместе с другими украинскими кораблями оказались заблокированными в озере Донузлав. Это история последнего украинского корабля в Крыму, который сопротивлялся и продолжал отважную борьбу. В кинотеатрах с 27 февраля 2020 года.

Человек-невидимка / The Invisible Man (США, Австралия, 2020)

Предстоящий фильм ужасов «Человек-невидимка» является вольной осовремененной адаптацией одноименного романа Герберта Уэллса конца 19 века. В современной версии «Человека-невидимки» речь пойдет о молодой женщине, которая не смогла выдержать отношения с ученым-деспотом и решила бросить его, а тот в свою очередь покончил с собой. Поначалу героине кажется, что жизнь начинает налаживаться, однако со временем ей начинает казаться, что ее бойфренд вовсе не мертв. В кинотеатрах с 27 февраля 2020 года.

***

Разумеется, это далеко не полный список интересных мероприятий, которые приготовила нам зима. Также в столице и не только пройдет немало шоу, спектаклей и выставок, в том числе, на рождественскую тематику. Так что не сидите дома, а берите родных/друзей/детей и выбирайтесь за порцией культуры и развлечений!

Марина Григоренко