Успеть на Рождество в Европу и не разориться

Бывалые туристы готовятся к рождественским поездкам за несколько месяцев, ведь у путешествия в топ-сезон на праздники существует немало нюансов. Тем не менее, если вы по каким-то причинам не успели подготовиться заранее к рождественскому приключению, не стоит отчаиваться. Даже за пару недель до праздников можно успеть подобрать бюджетные авиарейсы и жилье. Тем более, что приемлемых вариантов перелетов из Украины в страны Европы сейчас более, чем достаточно. Мы остановимся на тех направлениях, по которым у украинцев есть еще возможность выбора между разными авиаперевозчиками.

Кельн (Германия)

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По большому счету, всю Германию стоило бы выделить как одно большое праздничное направление. Именно эта страна считается родиной рождественских ярмарок, а потому и подходят здесь к их оформлению с особым энтузиазмом. В ноябре-декабре атмосфера праздника буквально врывается на немецкие улицы во всех без исключения городах и поселках – все вокруг пышно украшают гирляндами, свечами, ангелочками и другими атрибутами Рождества. Не отстают и местные жители, которые активно украшают свои дома и окна символами праздника. И это не говоря о традиционных ярмарках с сувенирами и ароматным глинтвейном, которых в больших городах устраивают минимум с десяток.

Украинскому туристу рождественская Германия выгодна еще и тем, что именно в эту страну у нас выполняется больше всего рейсов лоукостеров – они охватывают более десятка немецких городов на любой вкус и бюджет.

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Одной из самых узнаваемых в Германии считается Кельнская рождественская ярмарка. Удобна она в первую очередь тем, что ее очень легко найти – прямо за знаменитым Кельнским собором в двух минутах ходьбы от главного железнодорожного вокзала. Только вышел из поезда – и ты уже на празднике! Разумеется, оформляют ее всегда особенно пышно, но со вкусом, и выглядит это все просто волшебно на фоне одного из лучших готических соборов Европы.

Пожалуй, у немецких рождественских ярмарок есть лишь один недостаток – они слишком рано закрываются. В этом году большинство праздничных городков в Германии начинает работать с 15 или 23 ноября, а вот сворачиваются практически все они 23 декабря. То, что остается после – это лишь скромные отголоски. Подробнее об особенностях немецких рождественских ярмарок можно прочитать в нашем предыдущем материале.

Рейсы в Кельн в декабре 2019 года: Wizz Air (цены до Кельна от 1419 гривень в одну сторону, плюс еще девять городов Германии с ценами от 989 гривень), Ryanair (цены по Германии от 12,99 евро в одну сторону).

Вена (Австрия)

Австрийские рождественские ярмарки имеют много общего с немецкими, однако благодаря барочной архитектуре здешних городов и атмосфера здесь более сказочная. Разумеется, больше всего народу привлекает столичная ярмарка – в Вене, одном из самых роскошных городов Европы. Рождественские огни здесь засияли еще с середины ноября, а проработают местные ярмарки до католического Рождества, которое отмечается с 24 на 25 декабря.

В Вене уже успели зажечь главное рождественское дерево – 32-метровую елку в город привезли из федеральной земли Зальцбурга, где ее специально выращивали под праздники. Пушистую красавицу установили на Ратушной площади и украсили 2 тысячами огней. Здесь же установили полторы сотни рождественских киосков, где гости смогут приобрести традиционные сувениры, а также полакомиться местными праздничными закусками и горячими напитками.

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Если же захотите продлить свои австрийские рождественские каникулы, советуем отправиться в альпийскую часть страны, где атмосфера особенно праздничная благодаря снежным горным вершинам вокруг. К примеру, в Инсбрук, о рождественском отдыхе в котором мы рассказывали в нашем предыдущем материале, или в Зальцбург, куда украинский лоукостер SkyUp Airlines в этом году запустил специальные зимние рейсы.

Рейсы в Вену в декабре 2019 года: Wizz Air (цены до Вены от 849 гривень в одну сторону), Ryanair (цены до Вены от 9,99 евро в одну сторону), SkyUp (цены до Зальцбурга от 6301 гривень в обе стороны).

Рига (Латвия)

Сроки работы рождественских ярмарок в разных странах Европы немного отличаются, и латвийская столица – это тот случай, когда атмосфера праздника задерживается аж до начала следующего года. В этом году главная рождественская ярмарка Риги традиционно разместится на Домской площади и будет работать с 30 ноября по 8 января.

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Рига – город сравнительно небольшой, если сравнивать с другими европейскими столицами, а потому если вам хочется более интимную и уютную атмосферу на праздники, стоит обратить внимание именно на это направление.

Для украинского туриста преимуществом также станет еще и то, что цены в Риге заметно ниже, чем, к примеру, в австрийских или немецких крупных городах. В первую очередь речь идет о ценах на жилье и питание в заведениях.

Рейсы в Ригу в декабре 2019 года: Wizz Air (цены от 1139 гривень в одну сторону), airBaltic (цены от 60,99 евро в одну сторону).

Вильнюс (Литва)

Литовская столица – еще одно удобное для нашего туриста направление, как по времени в дороге, так и по ценам. Рождественские ярмарки в Вильнюсе будут работать с 30 ноября по 7 января, а потому поехать сюда можно будет даже на первые январские праздники.

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Основные рождественские локации в Вильнюсе расположатся на Кафедральной площади, где установят главную елку страны, и на Ратушной площади, где будет установлена сцена. Также в городе ожидается масштабная праздничная программа – лазерное шоу, концерты, ледовый каток и многое другое, а между двумя главными площадями будет курсировать рождественский паровозик. О том, что можно посмотреть в Вильнюсе, читайте в нашем предыдущем материале.

Рейсы в Вильнюс в декабре 2019 года: Wizz Air (цены от 989 гривень в одну сторону), Ryanair (цены от 12,99 евро в одну сторону).

Копенгаген (Дания)

Датская столица, несмотря на свою дороговизну, в последние годы стала довольно популярна среди украинских туристов, в том числе благодаря наличию бюджетных авиарейсов. В рождественский период богатый и разнообразный Копенгаген, где гармонично уживается сказочная старинная архитектура и чудеса современной архитектуры, наверняка сможет подарить туристам настоящую атмосферу Рождества. Только одевайтесь потеплее, ведь Дания – страна северная, а потому зимой здесь холодно и ветренно.

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Традиционно основные рождественские гуляния в Копенгагене устраивают в самом старом парке развлечений Европы – Тиволи, который к праздникам украшают бесконечным множеством огоньков, здесь же обустраивают различные аттракционы. Ну и главная изюминка этого года здесь – десятиметровая елка, украшенная кристаллами Swarovski на 150 тысяч долларов. Правда, стоит учесть, что вход в парк Тиволи платный – порядка 100 датских крон, а это около 350 гривень (его лучше купить заранее онлайн, чтоб не стоять в очередях). Впрочем, оно того стоит, ведь здесь создают целый рождественский город с невероятной атмосферой.

Если все же не хотите тратиться на покупку входных билетов, и помимо парка Тиволи в Копенгагене обустраивается немало достойных внимания рождественских городков. Работают они обычно с середины ноября до 30 декабря.

Рейсы в Копенгаген в декабре 2019 года: Wizz Air (цены от 639 гривень в одну сторону), МАУ (цены от 1462 гривень в одну сторону).

Пафос (Кипр)

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Если же вам хочется в декабре перебраться в теплые края, но чтоб захватить праздничный дух – смело отправляйтесь на Кипр, а именно в Пафос. На сегодняшний день это самый туристический город и главный морской курорт на этом средиземноморском острове. Сам город внесен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, а еще, если верить мифологии, именно здесь родилась древнегреческая богиня красоты и любви Афродита.

Разумеется, в декабре здесь уже не до купания и довольно часто бывают осадки, но здесь все равно намного теплее, чем в Украине и Западной Европе – средняя температура декабря в Пафосе составляет 14,2 градуса тепла. Приятными бонусами станут сравнительно невысокие цены на Кипре и свежие фрукты-овощи круглый год.

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Рождественские ярмарки на Кипре в этом году будут официально работать со 2 декабря, а закроются после православного Рождества 6 января. Тогда же зажгут праздничную иллюминацию, хотя сами города украшать начали еще с середины ноября. Поскольку города на Кипре маленькие и перемещаться между ними довольно легко, можно выбрать сразу несколько целей – Пафос, Лимасол и Ларнака.

Поскольку зимой здесь не так много туристов, как по типичным «рождественским странам», это направление отлично подойдет тем туристам, которые хотят более спокойного и размеренного отдыха.

Рейсы в Пафос в декабре 2019 года: Ryanair (цены до Пафоса от 12,99 евро в одну сторону), Wizz Air (цены до Ларнаки от 989 гривень в одну сторону), SkyUp (цены до Ларнаки от 1282 гривень в одну сторону).

Барселона (Испания)

Испанская Барселона – пожалуй, настоящая классика среди украинских туристов. И не удивительно, ведь здесь собрано невероятное количество достопримечательностей. Чего только стоят Парк Гуэль, Саграда Фамилия, Тибидабо… А еще Барселона славится своей потрясающей непринужденной атмосферой, идеально созданной для отдыха и праздника. Да и климат здесь более, чем благоприятный – средняя температура декабря 10 градусов тепла. Подробнее о том, что можно посмотреть в Барселоне, читайте в нашем предыдущем материале.

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Учитывая каталонский яркий темперамент, и рождественские ярмарки тут празднуют с размахом. Центральной в Барселоне считается рождественская ярмарка Санта-Лючия, она же старейшая торговая ярмарка Испании. В период с 30 ноября по 23 декабря на площади Plaça Nova перед Кафедральным собором устанавливают более 300 деревянных домиков, где продаются различные сувениры, деликатесы и, разумеется, глинтвейн. Здесь же устраиваются масштабные народные гуляния с песнями, танцами и театральными представлениями.

Рейсы в Барселону в декабре 2019 года: SkyUp (цены от 1477 гривень в одну сторону), Ryanair (цены от 46,80 евро в одну сторону), МАУ (цены от 2709 гривень в одну сторону).

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Разумеется, предложенные выше варианты – далеко не полный список направлений, куда можно отправиться из Украины в Европу за рождественской атмосферой. Кого-то еще привлекут снежные города вроде Цюриха или Зальцбурга, кого-то северные Стокгольм или Осло, а кого-то теплые Рим или Порту. Кто-то выберет шумные туристические направления вроде Парижа, Страсбурга или Будапешта, а кто-то остановится на уютных Таллинне, Гданське или Праге. Вариантов более, чем достаточно, но нужно все же поторопиться.

Незабываемых рождественских приключений вам! И не забываем, что Киев в этом году тоже ждет яркое Рождество!

Марина Григоренко