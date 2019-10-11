Драмы, ужасы и Баухаус: в Киеве открылся фестиваль немецкого кино

25-й фестиваль «Новое немецкое кино» пройдет с 10 по 16 октября 2019 года.

В Киеве 10 октября в столичном кинотеатре «Жовтень» стартовал фестиваль «Новое немецкое кино», который продлится до 16 октября. Так что если у вас еще нет идей, чем заняться в предстоящие трехдневные выходные, вот еще одна идея для культурного отдыха.

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Неделя немецкого кино в Киеве проходит уже 25-й раз и является самым старым фестивалем национального кино в независимой Украине, целью которого является знакомство украинского зрителя с последними тенденциями кинематографа Германии.

Традиционно в день открытия фестиваля для зрителей организовали небольшой прием – с велкам-дринк и музыкой, а перед началом фильма с вступительной речью, частично на украинском языке, выступила новый посол Германии в Украине Анке Фельдгузен.

В этом году в рамках фестиваля покажут пять фильмов – четыре художественных и один документальный. Причем в отличие от прошлого года, когда в программу из пяти фильмов вошли два украинских, снятых при поддержке Германии, на этот раз все представленные фильмы сняты на немецком языке и демонстрируются в оригинале с украинским субтитрами, что немаловажно для тех зрителей, которые посещают фестиваль в том числе для языковой практики.

Открывала фестиваль в этом году биографическая драма «Гундерманн» (Gundermann, 2018). Это история популярного восточногерманского музыканта из народа Герхарда Гундерманна, работающего экскаваторщиком на добыче угля и попутно пишущего грустные, но острые песни о наболевшим. Однако это не типичная история творческого пути музыканта, а скорее фильм о судьбе маленького человека в тоталитарном ГДР, ставшего пособником тайной полиции штази - отчасти из-за наивности, отчасти из-за желания продвинуть свою группу. Так что даже если вы не ценитель немецкой музыки, фильм будет все равно интересно смотреть. Второй показ «Гундерманна» в рамках фестиваля состоится 16 октября.

Также в рамках фестиваля 11 и 14 октября покажут триллер «Золотая перчатка» (Der goldene Handschuh, 2019) Фатиха Акина одного из самых известных немецких режиссеров современности. Его работы «Головой о стену», «Душевная кухня» и «На пределе» известны далеко за пределами Германии, и в каждом своем новом фильме немецкий режиссер турецкого происхождения способен удивлять. На этот раз он расскажет зрителю леденящую кровь реальную историю немецкого маньяка Фрица Хонки. Фильм был номинирован на несколько кинонаград в Германии, а также боролся за главный приз 69-го Берлинского кинофестиваля и был показан в Каннах-2019. Впрочем, отзывы у фильма кардинально противоположные – многих попросту шокировала показанная в нем жестокость.

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12 октября в рамках недели немецкого кино в Киеве покажут драму «Работа без авторства» (Werk ohne Autor, 2018) – номинанта на «Оскар-2019» от Германии. Трехчасовая картина расскажет историю молодого немецкого художника, детство которого пришлось на нацистские годы. Он только привыкает к жизни в Западной Германии, куда он бежал из ГДР, и находит творческое вдохновение благодаря любви. Однако на пути влюбленных встает отец девушки – известный врач, в свое время принимавший участие в исследованиях евгеники в Третьем рейхе. Главные роли в фильме исполнили такие известные немецкие актеры как Том Шиллинг, Себастьян Кох, Паула Бир и многие другие. Ну а режиссером картины выступил Флориан Хенкель фон Доннерсмарк – автор драматического триллера «Жизнь других» о работе штази, получившего «Оскар» за лучший фильм на иностранном языке в 2007 году.

Еще один художественный фильм в рамках фестиваля - «В моей комнате» (In my room, 2018). Это история фрилансера Армина, находящегося в постоянно поиске работы, которого все вроде как устраивает. Однажды он просыпается в мире, в котором не осталось других людей, кроме него самого. Киевскому зрителю фильм покажут 15 октября.

Пятым фильмом в рамках фестиваля станет документальная работа «Дух Баухауса» (Vom Bauen der Zukunft: 100 Jahre Bauhaus, 2018), выпущенная к 100-летию одноименного архитектурного направления, появившегося в 1919 году в немецком Дессау. Именно Баухаус существенно повлиял на архитектуру современных городов, сделав здания более функциональными. Для него характерна простота, отсутствие вычурных деталей и геометрические формы. Показ фильм в Киеве состоится 13 октября.

К слову, фестиваль немецкого кино - не единственная идея для долгих выходных в Киеве. Также 4 октября 2019 года открылся фестиваль хризантем «Цветочное созвездие», который продлится до 27 октября.