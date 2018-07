Планы на выходные 7-8 июля: праздник Ивана Купала и масштабный фестиваль Atlas Weekend

Праздник Ивана Купала (6-7 июля)

Эти выходные несомненно будут посвящены празднованию Ивана Купала - одного из любимых старинных праздников народов Восточной Европы, посвященного летнему солнцестоянию и пику расцвета природы. Ночь на Ивана Купала наполнена обрядами, связанными с водой, огнем и травами. Основная их часть выполняется ночью. Ранее также считалось обязательным искупаться до захода солнца, а ближе к закату на возвышенностях или у рек разжечь костер. В эту ночь выбирались «суженые» и совершались брачные обряды: молодые прыгали через костер, держась за руки, обменивались венками, искали мистические цветки папоротника и так далее. Празднование Ивана Купала и до сегодняшнего дня остается неизменной украинской традицией, которую соблюдают чуть ли не во всех городах Украины.

Читайте такжеМагия четырех стихий, купальские обряды и купальский секс – как УНИАН перед Ивана Купала на Лысую гору ходил

Столица Украины остается верна традициям, потому 6 и 7 июля сразу на нескольких киевских локациях состоится празднование Ивана Купала. Самые масштабные гуляния в этот день проходят на территории Национального музея архитектуры и быта под открытым небом в Пирогово в Голосеевском районе Киева, где в этом году запланирован яркий фестиваль «Ночь на Ивана Купала». Гостей фестиваля ждут масштабные народные гуляния, театрализованное обрядовое купальское действо, а также выступления современных украинских артистов и еще много интересных событий и представлений. Это уникальный шанс провести ночь в музее под открытым небом и стать участником настоящего огненного купальского шоу. Традиционно, вход в Пирогово для взрослых обойдется в 50 грн, для детей старше 7 лет – в 30 грн.

Не отстает и развлекательный парк «Киевская Русь» в селе Копачев в 50 километрах от Киева по Обуховской трассе. Там народные гуляния по случаю празднования Ивана Купала стартуют вечером 6 июля и продлятся аж до 8 июля. Гостям обещают яркую программу по древним обычаям, катание на лошадях, конно-трюковые шоу, национальную кухню и средневековые мастер-классы, отдых на пляже Лесного озера, а также возможность ночевки в уникальных комнатах средневекового антуража или в кэмпинге. Кроме того, гостям непосредственно в Ночь на Ивана Купала обещают увлекательный квест по поиску папоротника, а также театрализованную программу от конно-трюкового театра и воссоздание древних обрядов, включая плетение купальского венка с последующим его спуском на воду. Стоимость входного билета на территорию парка «Древний Киев» - 200 грн для взрослых, 100 грн для пенсионеров, 50 грн для школьников.

Свои программы по случаю Ивана Купала также пройдут на территории других столичных парков – «Феофания», «Мамаева слобода», Sky Family Park и других. Кроме того, можно будет отправиться в «Украинское село» в с. Бузовая под Киевом (около 40 км по трассе Киев-Львов).

Еще одно интересное тематическое мероприятие 6 июля в столице - экскурсия «Вечер накануне Ивана Купала» с главной украинской «ведьмой», писательницей Ладой Лузиной, которая обещает участникам увлекательную экскурсию-обсуждение о купальском волшебстве. Стоимость экскурсии 150 грн, старт в 19:31 от памятника князю Владимиру на Владимирской горке. Необходима предварительная регистрация. Подробнее можно узнать по ссылке.

Читайте такжеГолый рай: где в Украине нудистам отдыхать хорошо

Также в субботу, 7 июля, можно будет посетить этно-вечеринку «В ночь на Купала» в столичном Caribbean Club, где украинская фольклорная певица Оксана Стебельская и ее музыкальный проект «Українські Барви» представят тематическую программу. В программу вечера входит концерт, коллективное пение, танцевальные мастер-классы, традиционные купальские обряды, конкурсы, плетение венков, конкурс вышиванок, а также демонстрация дизайнерских венков и модный показ коллекции этнической одежды. При этом, у мероприятия есть свой дресс-код – традиционная украинская вышиванка. Начало мероприятия в 18:00, стоимость билетов 150-400 грн.

Если на Ивана Купала вы будете не в Киеве, отчаиваться не стоит, потому что и во многих других областях в эти выходные проводятся свои тематические мероприятия. Например, праздник Ивана Купала в парке Знесенье во Львове, фестиваль песенно-обрядового фольклора «Мистерии Купала» в селе Сковородиновка на территории Литературно-мемориального музея Г. Сковороды в Харьковской области, KUPALA Fest в селе Турья-Пасека Закарпатской области, фольклорный праздник «Купальские игры на родине Гоголя» на территории музея-заповедника М. В. Гоголя в Полтавской области, праздник Ночь на Ивана Купала в селе Мешково-Погорелово в 10 километрах от Николаева и многое другое.

Музыкальный фестиваль AtlasWeekend 2018 (3-8 июля)

А теперь немного отойдем от старинных обрядов и традиций, ведь еще со вторника, 3 июля, в столице проходит уже четвертый музыкальный фестиваль Atlas Weekend. Завершится он поздно вечером в воскресенье, 8 июля.

Читайте такжеМузыкальное лето 2018: большой гид по самым ярким концертам и фестивалям в Украине

Первый день фестиваля был бесплатным и собрал рекордные 154 тысячи посетителей. Главным хедлайнером вечера стал кумир всех украинских «волчиц» Олег Винник. Первый фестивальный день традиционно запомнился киевлянам штурмом станции метро ВДНХ и огромными очередями. Однако во второй день, уже платный, ситуация нормализировалась, а потому все желающие смогли спокойно уехать домой. Несмотря на неприятный инцидент с отменой за день до выступления одного из хедлайнеров 4 июля - британского певца Тома Одела, публика в этот вечер ушла в отрыв благодаря выступлению диджея №1 в мире, 22-летнего голландского саундпродюссера Мартина Гаррикса, устроившего в столице разрывное шоу с невероятными визуальными эффектами.

На 5-8 июля Atlas Weekend также приготовил насыщенную программу:

5 июля здесь выступят чувственная американская певица LP, британская инди-поп-группа Nothing but thieves, немецкая трэш-метал-группа Kreator, датские задорные инди-рокеры WhoMadeWho, а также украинские исполнители Pianoboy, Vivienne Mort, Kadnay, ТНМК и многие другие.

6 июля на Атласе будут править балом британский авангардный музыкант и певец Бенджамин Клементин, яркие шведские альтернативщики Kadebostany и немецкая электроникор-группа Eskimo Callboy. Среди украинских исполнителей в этот день на сцену выйдут такие исполнители, как Дахабраха, Dakh Dauters, The Maneken, The Gitas, Сергей Бабкин и многие другие.



7 июля главной звездой вечера станут британские пионеры биг-бита The Chemical Brothers. Также в этот вечер публику ждут выступления группы Бумбокс, певицы Луны, а также целого ряда популярных среди молодежи исполнителей из Украины и ближнего зарубежья в духе Пошлая Молли, Нейромонах Феофан и так далее.

8 июля, в завершающий день фестиваля, хедлайнерами станут культовая британская рок-группа Placebo. Также в этот вечер на сцену выйдут итальянские готик-металлисты Lacuna Coil, израильские электронщики Infected Mushroom и британские пост-хардкорщики Enter Shikari, которых в свое время провозгласили лучшей лайф-группой мира.

И не стоит забывать, что всю ночь на двух сценах фестиваля проходят всевозможные диджей сэты. Тем же, кто не намерен оставаться на фестивале до утра, стоит учесть, что метро во все дни, кроме 8 июля, работает по обычному графику, без продления работы на час. В то же время ряд автобусных и троллейбусных маршрутов от ВДНХ все дни фестиваля работают на час дольше. Но стоит учесть, что на время Atlas Weekend столичные таксисты, иной раз, даже в несколько раз завышают тарифы, потому постарайтесь скооперироваться с другими посетителями фестиваля, чтобы не вызывать такси одному.

Читайте такжеСобираемся в отпуск: куда отправиться летом за морем и солнцем

Билеты на все дни фестиваля сейчас стоят по 2500 грн, на один день – около 1000 грн. Подробнее о фестивале можно узнать по ссылке.

И другие мероприятия выходных 6-7 июля в Киеве и не только

6 июля еще одна знаменитая личность почтит своим приездом столицу Украины – это известный вокалист и композитор, мастер чувственного smooth jazz – Lee Mays. В субботу вечером в Caribbean Club гостям обещают легкий, ненавязчивый джаз и проникновенную лирик от американского джазмена, который к тому же выйдет на сцену вместе с украинскими музыкантами. Стоимость билетов на мероприятие от 120 грн. Подробнее можно узнать по ссылке.

В субботу 7 июля также состоится вечеринка Funk You Very Much! в киевском баре Alchemist на Шота Руставели. Здесь атмосферу будут создавать заводные Drum&Tuba Band, сочетающие в своем творчестве джаз, рок, хип-хоп и рэгги. В состав группы также входит небольшой оркестр духовых инструментов и колоритный хип-хоп вокалист Very The Jerry родом из самой Нигерии. Подробнее о мероприятии можно узнать по ссылке.

Кроме того, у киевлян и гостей столицы будет возможность посетить занимательную лекцию на тему «Альт-райт: как мэмы стали оружием» в литературном клубе Пломинь по адресу Шевченковский переулок, 5. Понятие Alt-right, или «альтернативные правые» пришло не так давно из США, и об этом феномене посетители лекции смогут узнать побольше из уст историка Сергея Заиковского. Вход на лекцию бесплатный. Подробнее можно узнать по ссылке.

Читайте такжеФестивальное лето 2018: куда податься в поисках музыкальных приключений в Европе

Также 7 июля в заведении для развлечений и отдыха Dvor76 состоится кинопоказ под открытым небом музыкальной комедии «Плакса» 1990 года выпуска с Джонни Деппом в главной роли. Фильм с невероятными яркими образами и задорными песнями-танцами задумывался авторами как пародия на музыкальные молодежные комедии 50-х годов прошлого века. Вход на показ свободный, а людям, которые придут в одежде в стилистике фильма, обещают бесплатные напитки. Больше информации по ссылке.

В воскресенье, вечерами 7-8 июля пройдут вечеринки по случаю открытия на новом месте кафе здоровой пищи «Скворечник», особенностью которого является то, что беседки для приема пищи здесь обустроены на деревьях. Подробнее с программами вечером можно ознакомиться по ссылке.

7-8 июля в городе Каневе Черкасской области пройдет благотворительный международный фестиваль ShevaFest – Open-air фестиваль для open-minded людей. Гостям предлагают окунуться в водоворот современной музыки, литературы, визуального искусства и кино на пяти локациях 24 часа нон-стоп. В частности, здесь ожидаются Олег Скрипка, диджей Tапольський, Ивано Коллалти, Чарм Саммерс, проект TANA, Pandorum, Аsterion и многие другие. Специальный гость - легенда группы Prodigy - Лирой Торнхилл. Стоимость билетов от 100 грн. Подробнее можно узнать по ссылке.

Кроме того, в городе Конотоп и соседнем селе Шаповаловка Сумской области с 7 по 9 июля пройдет Всеукраинский патриотический фестиваль «Конотопская битва», приуроченный к 359-й годовщине победы войска под предводительством гетмана Украины Ивана Выговского над московским войском в Конотопской битве 1659 года в ходе русско-украинской войны 1658-1659 годов. Подробнее читайте по ссылке.

Насыщенных вам выходных!

Диана Кречетова, Марина Григоренко