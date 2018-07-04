В Конотопе отпразднуют годовщину победы Выговского над московским войском и проведут фестиваль сала

Гостей фестиваля "Конотопская битва" ждут козацкие развлечения, мастер-классы, катание на лошадях, патриотическая концертная программа и фестиваль сала.

В городе Конотоп и в селе Шаповаловка Конотопского района Сумской области с 7 по 9 июля пройдет Всеукраинский патриотический фестиваль «Конотопская битва», приуроченный к 359-й годовщине победы войска под предводительством гетмана Украины Ивана Выговского над московским войском в Конотопской битве 1659 года в ходе русско-украинской войны 1658-1659 годов. Война закончилась заключением Переяславских статей, которые устанавливали над козацкой Украиной московский протекторат.

Об этом УНИАН сообщили в управлении культуры Сумской облгосадминистрации.

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Программой мероприятия предусмотрена праздничное шествие участников торжеств и казачьих общественных объединений, посвящение в казаки, работа музея под открытым небом «И оживает козацкая седая древность», выступления оркестров, фольклорный этно-батл, фестиваль уличной еды и праздничная торговля, выставка-инсталляция «Туристические жемчужины Конотопщины», велосипедное ралли «Дорогами козацкой славы», выступление козаков Прилуцкого козацкого полка, конное шоу козаков Соколиного Хутора, козацкие развлечения, катание на лошадях, праздничная патриотическая концертная программа творческих коллективов Сумщины, мастер-классы по декоративно-прикладному искусству, концерт исполнителей украинской песни и тому подобное.

Также в рамках фестиваля пройдут научно-историческая конференция - «круглый стол» «Конотопская битва - путь к самоопределению» с участием историков, ученых и краеведов, исторический квест «Дорогами Конотопской битвы», а также фестиваль сала «С любовью к салу».

Праздник начнется 7 июля в 10.00 возле памятного знака «Сабли» на въезде в с. Шаповаловка. Вход на все мероприятия - свободный.

Как сообщал УНИАН, в Карпатах в конце июля состоится традиционный гуцульский фестиваль.