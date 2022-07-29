Выставка будет работать до 30 сентября 2022 года.

Во Львове 27 июля 2022 года в Национальном музее имени Андрея Шептицкого открылась выставка работ знаменитой народной художницы Марии Примаченко "Дарю Украине!".

В экспозиции в пяти залах представлены шесть работ Примаченко из фонда львовского музея и 82 работы из частной коллекции киевского искусствоведа, академика Эдуарда Дымшица. Исследователь собирал их на протяжении последних тридцати лет. Большинство работ он приобрел у семьи художницы, в ее родительском доме в селе Болотня.

Большая часть представляемых композиций представляют поздний период творчества художницы, последнее десятилетие ее жизни. Посетители смогут окунуться в фантастический мир удивительных существ, зверей, птиц, цветов.

В творчестве Марии Примаченко (1908 – 1997) соединились истоки украинского живописного и поэтического фольклора. Художница выработала свой художественный стиль, для которого характерны: яркая, гармонично сбалансированная колористика произведений, разнообразие композиционных решений, богатая орнаментика – растительная и геометрическая, сюжетное разнообразие.

Выставка будет работать до 30 сентября 2022 года.

Как сообщал УНИАН, в конце февраля 2022 года в результате наступления российских оккупантов в Иванкове на Киевщине сгорел музей, где хранилось около двух с половиной десятков картин украинской художницы Марии Примаченко. Местные жители сумели спасти часть работ художницы.

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