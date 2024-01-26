Лишь 38% жителей итальянской столицы признали, что чувствуют себя в безопасность на улицах города в ночное время.

Столицу Италии Рим, являющуюся одним из самых популярных среди туристов направлений в мире, признали самым небезопасным городом в Европе по итогам 2023 года.

Согласно отчету ЕС о качестве жизни в европейских городах за 2023 год, лишь 38% опрошенных согласились, что на улицах Рима безопасно находиться ночью. Второе место в антирейтинге заняла греческая столица Афины (40%), а третье – французский портовый город Марсель (43%).

Вместе с тем, самыми безопасными в Европе признали датскую столицу Копенгаген, испанский город Овьедо и столицу Словении Любляну – все они набрали 87% одобрения.

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Как следует из отчета, в небольших городах больше людей чувствуют себя в безопасности – в среднем семь из десяти жителей. Так, в городах с населением менее 250 тысяч человек 75% жителей чувствуют себя в безопасности по сравнению с 67% в городах с населением от 1 до 5 миллионов жителей.

Женщины реже чувствуют себя в городе в безопасности, чем мужчины (67% против 72%), а жители в возрасте 55 лет и старше, а также безработные, менее склонны чувствовать себя в безопасности. Образование положительно влияет на восприятие безопасности: 71% жителей с высшим образованием заявили, что они чувствуют себя в городе в безопасности в ночное время, по сравнению только с 67% жителей с базовым образованием.

При этом заметно, что города в южных государствах-членах ЕС отстают: 63% жителей чувствуют себя в безопасности, что на 19 п.п. ниже, чем в городах северных стран. Тем не менее, два из десяти городов с наиболее высокими показателями безопасности находятся именно в южных странах (Овьедо в Испании и Брага в Португалии). В городах западных и восточных стран доля жителей, чувствующих себя в безопасности, составляет 69%, в городах Соединенного Королевства и Европейской ассоциации свободной торговли –73%), а в северных – 82%. Города на западных Балканах (68%) и Турции (67%) демонстрируют показатели, сопоставимые с показателями восточных государств-членов ЕС.

Однако немало городов отклоняются от этих региональных тенденций. Например, в Овьедо (Испания), Браге (Португалия) и Малаге (Испания) показатели значительно выше среднего по городам южных стран. Вместе с тем, Любляна (Словения), Белосток (Польша), Гданьск (Польша) или Клуж-Напока (Румыния) набрали гораздо более высокие баллы, чем остальные города восточных стран. С другой стороны, Марсель (Франция) и Льеж (Бельгия) имеют показатели значительно ниже средних показателей городов западных государств-членов ЕС.

В некоторых странах ощущение безопасности существенно различается в разных городах. Во Франции, например, доля жителей, чувствуюющих себя в безопасности ночью, колеблется от 43% в Марселе до 82% в Бордо. Также такие различия прослеживаются в Бельгии (Льеж 44%, Антверпен 73%), Болгарии (София 48%, Бургас 66%), Чехии (Острава 45%, Прага 62%), Греции (Афины 40%, Ираклион 68%), Италии (Рим 37%, Верона 64%), Румынии (Бухарест 58%, Клуж-Напока 80%) и Турции (Стамбул 44%, Анталия 80%). При этом различия между городами Дании, Австрии, Словакии, Финляндии, Великобритании и Швейцарии невелики.

9 самых небезопасных городов Европы 2023

1. Рим, Италия (38%).

2. Афины, Греция (40%).

3. Марсель, Франция (43%).

4-6. Неаполь, Италия (44%).

4-6. Льеж, Бельгия (44%).

4-6. Стамбул, Турция (44%).

7. Острава, Чехия (45%).

8. Мишкольц, Венгрия (48%).

9. София, Болгария (48%).

9 самых безопасных городов Европы 2023

​1-3. Копенгаген, Дания (87%).

1-3. Овьедо, Испания (87%).

1-3. Любляна, Словения (87%).

4-6. Белосток, Польша (86%).

4-6. Гронинген, Нидерланды (86%).

4-6. Цюрих, Швейцария (86%).

7. Ольборг, Дания (85%).

8. Брага, Португалия (84%).

9. Люксембург, Люксембург (83%).

Как сообщал УНИАН, ранее этот же отчет определил 10 лучших городов Европы для переезда в 2024 году. В первую десятку лидеров попали сразу по два города в Швейцарии и Германии.

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