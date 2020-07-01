Известный писатель с котом: в Киеве появилась новая мини-скульптурка (фото)

Новая миниатюрка посвященная выдающемуся писателю Михаилу Булгакову, а отыскать ее можно на Воздвиженке.

Двадцать шестой мини-скульптуркою проекта «Шукай!» в Киеве стала скульптурка выдающегося писателя Михаила Булгакова.

Отыскать ее можно по улице Дегтярная, 29 на столичной Воздвиженке, скульптор - Юрий Белявский, сообщили авторы проекта «Шукай!» на своей странице в Facebook.

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Организаторы проекта объясняют: «Михаил Булгаков - это писатель, автор произведений, на которых воспитывалось несколько поколений: «Мастер и Маргарита», «Белая гвардия» и целый ряд пьес. Фильмы, которые были сняты через много лет после смерти писателя, знала вся страна. Михаил Булгаков родился на Воздвиженке, в детстве и юности жил на Андреевском спуске, 13, где сейчас расположен музей семьи Булгаковых.

Он любил этот город до конца жизни. Он покинул Киев, сменил сытую профессию врача на полуголодное существование писателя, произведения которого неоднократно не принимали к печати, потому что во времена Гражданской был медиком в Белой армии. Хорошо понимал, что советская власть ему этого не простит, и рассчитывал затеряться в многолюдной Москве. Но даже в разлуке с родным городом поселял своих героев на киевских холмах, среди киевских трамваев».

Отметим, мини-скульптурки от проекта «Шукай!» уже стали своеобразной изюминкой столицы. Отыскать их можно по всему центру Киева, и каждая из них посвящена чему-то или кому-то важному для города.

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