Кельты, Ференц Лист, бравый солдат Швейк и кубик Рубика – виртуальная экскурсия мини скульптурками Украины и Венгрии (фоторепортаж)

На этот раз закарпатские гиды, а также экскурсоводы закарпатского происхождения объединились вокруг инициативы показать интересные изюминки в разных населенных пунктах для всех желающих.

Бравого солдата Швейка, корабль «Карпатия», который первым спасал пассажиров «Титаника», кубик Рубика, кельтов и исторических героев в миниатюрном исполнении имели возможность увидеть сегодня многочисленные украинцы – собственно все, кто присоединился к онлайн-экскурсии «Мини скульптурки вживую». География, как и разнообразие скульптурок, тоже поражала – организаторам в течение неполного часа удалось совершить путешествие Ужгородом, Мукачево, Черновцами, Одессой, посетить столицы Венгрии Будапешта и одного из самых оригинальных курортов Закарпатья - Воеводина. Что интересного увидели и услышали – рассказывает УНИАН.

Украинская жаба и Святой Николайчик: когда на Закарпатье начали устанавливать мини-скульптурки

Вокруг идеи онлайн-экскурсий по интересным местам Закарпатья экскурсоводы объединились на прошлой неделе – именно в предпасхальную субботу можно было совершить виртуальное путешествие по городам области, где цветут сакуры. Идея вызвала многочисленные положительные отзывы и натолкнула на развитие замысла.

На этот раз закарпатские гиды, а также экскурсоводы закарпатского происхождения объединились вокруг инициативы показать интересные изюминки в разных населенных пунктах для всех желающих. Начали с мини скульптурок, ведь только в Ужгороде их – 45, уже не говоря о других городах области, Украины и даже Европы. Большее количество создал ужгородский скульптор Михаил Колодко, который сейчас уже живет в Будапеште, но на заказ общин, организаций, государственных учреждений работает в разных городах и странах.

Организатор онлайн-путешествий - президент Закарпатской туристической организации Федор Шандор. Как он рассказал УНИАН, в целом запланирована серия онлайн-путешествий мини скульптурками, и в трех последующих экскурсиях, кроме Украины и Венгрии, будут охвачены еще города Словакии, Норвегии и Польши.

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Федор Шандор собственно и начал онлайн-экскурсию. Он в частности рассказал, что первая публичная мини-скульптура в Ужгороде появилась в 2012 году – это был знаменитый Святой Николайчик, который дал старт и жизнь серии маленьких произведений искусства, которые связаны с историями, акциями и событиями, известными людьми.

В закарпатском городе Перечин Федор Шандор показал лягушку – скульптурка авторства Михаила Колодка создана в знак того, что именно на Перечинщине в турянській долине есть традиция кушать лягушачьи ножки. Эта традиция, по легенде, пришла вместе с военно-пленными Наполеоновской армии (после поражения Наполеона под Ватерлоу страны-победительницы решили себя обезопасить от очередного захвата власти в Париже, и сторонников Бонапарта выслали в отдаленные уголки, в том числе и Австро-Венгерской империи – на Закарпатье. Поэтому и до сих пор здесь сохранились традиции есть лягушек, а еще встречаются фамилии французского происхождения, – ред.) Памятник жабе расположен в центральном парке в сердце Перечина.

«Символизирует эта лягушка две вещи – гастрономию этого региона, а также традиционную украинскую лягушку, которая живет в сердце каждого настоящего украинца.

«Меня жаба давит» – известное выражение многим», – добавил Шандор.

Бравый солдат Швейк, Ференц Лист и спаситель людей из «Титаника»

Юлианна Карпова в Ужгороде познакомила виртуальных туристов с корабликом «Карпатия», который установлен на перилах вдоль Ужа. Бронзовый кораблик авторства Михаила Колодка установленный в столетие гибели «Титаника». Интересно, что 710 человек спас тогда британский корабль эконом-класса «Карпатия», который за три часа первым пришел на помощь. Поскольку название того корабля перекликается с горным Карпатским краем, его и решил увековечить автор.

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Со слов Юлианны, ужгородский кораблик имеет секрет – в нем обустроен маленькое отверстие, соответственно, в середину можно положить свечу, и тогда возникнет представление, что светящиеся иллюминаторы и корабль живой...

Алена Байкер присоеденилась к путешествию из Одессы – именно там в 2016 году в честь дня рождения города установили мини скульптурку бравого солдата Швейка. Сначала она находилась на фасаде здания, но после похищения скульптурку восстановили и установили в середине бара. Учитывая карантин «вживую» увидеть скульптурку не удалось.

Но туристы все же увидели персонажа Гашека – в Ужгороде, его показал Константин Балабанов. В городе над Ужем скульптуру установили 10 июля 2012 года в честь годовщины украинско-чешской дружбы. Если внимательно присмотреться к мини-скульптуры, то можно заметить, что в руке Швейк держит кнедлики – это традиционное чешское блюдо из теста, которой в романе Гашека посвящен целую страницу.

В Черновцах участники онлайн-экскурсии познакомились с еще одним произведением Михаила Колодка – Ференцом Листом. Почему памятник композитору был установлен именно в этом городе? Есть свидетельства, что в 1847 году музыкант дал серию концертов в Черновцах. Установлен в 2015 году памятник Листу в виде пианино украшает контрастная мозаика из клавиш и, если прикоснуться к ним, срабатывают датчики, и начинает играть известная мелодия композитора – «Венгерская рапсодия №2».

Александр Шершун с Мукачевского замка показал всем мини скульптурку «Свадьбы Имре Текели и Илоны Зрини». Экскурсовод рассказал о свадьбе этой пары, которое Мукачево праздновал восемь дней подряд. Илона Зрини вошла в историю тем, что 2 года и 3 месяца держала оборону замка от наступления Габсбургских войск. Скульптурную композицию открыли 17 мая 2016 г. в первом дворе замка, сразу за центральным входом. Таким образом обладательница замка Илона Зрини с мужем словно встречают гостей.

Еще одну семейно-историческую скульптурку, 26-ю по счету, экскурсоводы показали в Ужгороде неподалеку от венгерского консульства: здесь на перилах уселись последние обладатели Ужгородского замка Миклош Берчени и его жена Кристина Чаки.

Виртуальная экскурсия мини скульптурками Будапешта

Романа Иванчо из Будапешта рассказала о первой мини скульптурку, установленную Михаилом Колодком в Будапеште. Когда скульптор переехал в Венгрию, то первое жилье снимал на улице, которая в переводе на русский означает «лунная». Со слов экскурсовода, название улицы так понравилась автору, что он решил подарить ей одну из своих работ. Место для установки автор долго искал – в конце концов остановился на кулеподібній сфере, которая очень похожа на луну, на которой установил маленький луноход. Его связывают с именем венгерско-американского инженера-изобретателя Ференца Павліча (Ferenc Pavlics), который переехал в США и работал в NASA: в частности, он придумал легкие колеса с отдельным приводом которые позволили місяцеходові свободно передвигаться поверхностью спутника.

Виктор Чайкович, гид из Будапешта, познакомил всех с мини скульптурой кубика Рубика, установленной на перилах вдоль Дуная. Памятник в классическом бронзовом исполнении установлен в честь головоломки, которая сейчас известна во всем мире. Ее изобретателем стал преподаватель политехнического университета Будапешта Эрнест Рубик.

К слову, к 40-летию открытия головоломки кубика Рубика был установлен бронзовый кубик и в Ужгороде. Технически можно считать, что это и не мини-скульптура, ибо она выполнена в натуральную величину. Мини-памятник разместили 22 декабря 2014 года недалеко от Свободкы – на перилах лестницы, ведущей с Православной набережной до Пешеходного моста. Ее тоже показал во время виртуального путешествия в Ужгороде Константин Балабанов и добавил, что, по разным источникам, в мире изготовлен именно оригинальных кубиков Рубика свыше 300 миллионов.

«Все дороги ведут в Рим» – так говорит известная пословица, – отметил экскурсовод Чайкович и добавил: – Это так, но мы это высказывание усовершенствовали: все дороги ведут в Рим из Закарпатья и через Будапешт! Поэтому по завершении карантина ждем гостей!»

Совершил экскурсию Федор Шандор, вернувшись со всеми на Закарпатье: тут, в Воеводине, он показал всем две мини скульптурки кельтов – представители этого народа, по историческим данным, в свое время проживали на территории современного Закарпатья и много чего привнесли в нашу культуру.

Присоединиться к следующим экскурсии можно будет каждую субботу (состоятся еще по крайней мере три онлайн-путешествия) в события на Фейсбук «Мини скульптурки вживую».

Запись экскурсии от 25 апреля можно посмотреть здесь: