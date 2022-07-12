Также в ботаническом саду сейчас можно увидеть розы, лаванду, гортензии, полевые цветы и многое другое.

В столичном Национальном ботаническом саду имени Н. Н. Гришко НАН Украины сейчас как раз период цветения лилий.

Однако это не единственное, что здесь можно увидеть под открытым небом – также здесь есть розы, лаванда, гортензии, полевые цветы и многое другое. Что-что уже отцветает, как, например, розы и лаванда, а что-что еще будет цвести долго.

Вход в ботанический сад Гришко сейчас стоит 60 гривень. Также за дополнительную плату можно посетить оранжерею ботсада.

Как сообщал УНИАН, с начала полномасштабного российского военного вторжения в Украину 24 февраля 2022 года столичный ботсад имени Гришко оставался закрытым более трех месяцев: после освобождения Киевской области от оккупантов саперы еще должны были обследовать территорию. В общем, в целом в период с 24 мая по 28 июня пиротехники совершили 26 выездов на территорию ботанического сада имени Гришко и обследовали почти 65 га площади. Среди прочего здесь обнаружили и боеприпасы времен Второй мировой войны.

Для посетителей ботсад открылся лишь в конце мая 2022 года, поэтому одну из главных прелестей парка – цветение сирени – киевляне в этом году пропустили.

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