На западе, юге и юго-востоке температура ожидается выше нормы.

Погода в мае этого года будет теплее, чем обычно, в ряде областей. На большинстве же территории температура будет в пределах климатической нормы. Об этом в интервью 24 каналу рассказала заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института ГСЧС и НАН Украины Вера Балабух.

"Ожидается, что средняя за месяц температура воздуха в мае может быть на 1-2 градуса выше климатической нормы в западных, южных и юго-восточных областях Украины, на остальной территории - в пределах нормы", - сообщила специалист.

Несмотря на это, по ее словам, апрель не станет теплее последнего месяца весны.

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"Это маловероятно", - говорит синоптик. - "А вот начало апреля действительно может быть теплее, чем май в некоторых районах Украины. Ведь средняя температура мая на значительной территории страны - в пределах 15-18 градусов, а в начале апреля средняя за сутки температура воздуха достигала 18 и даже 20 градусов", - пояснила эксперт по погоде.

Будет ли в Украине еще аномальная жара до конца весны - прогноз

Вера Балабух прогнозирует, что до конца весны такие большие аномалии температуры, как в начале апреля, маловероятны. Однако ближе к лету температура воздуха будет повышаться и, вероятно, снова превысит 25 градусов. Особенно это касается юга Украины.

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