Местная коллекция пионов является крупнейшей в Украине и одной из самых богатых среди стран ближнего зарубежья и Восточной Европы.

В Национальном ботаническом саду имени Н. Н. Гришко в Киеве на участке "Времена года" началось цветение пионов.

Как говорится в сообщении ботсада на странице в Facebook, местная коллекция пионов представлена 9 видами и 565 сортами и является крупнейшей в Украине и одной из самых богатых среди стран ближнего зарубежья и Восточной Европы.

Среди сортов, составляющих коллекцию, имеются все существующие на сегодня садовые группы как в историческом плане, так и на уровне самых современных достижений мировой селекции. Коллекция служит базой для проведения разноплановых научных исследований и эталоном, на фоне которого проходит государственное сортоиспытание пиона. На основе коллекции создано 27 сортов, а селекционер Ботанического сада Василий Горобец является автором десятков сортов пионов.

Видео дня

Отмечается, что эта коллекция внесена в реестр научных объектов, составляющих национальное достояние. В этот реестр внесены уникальные объекты, не поддающиеся воспроизведению. Их потеря или разрушение будет иметь серьезные негативные последствия для развития науки и общества.

Когда работает ботсад Гришко и как купить билет

В выходные и праздничные дни, особенно когда погода хорошая, в ботсад приходит огромное количество посетителей. Так что, если у вас есть возможность посетить его в середине недели – воспользуйтесь ею.

Стоимость входного билета в ботсад имени Гришко составляет 100 гривень, для детей школьного возраста – 50 гривень. Также можно приобрести месячный абонемент стоимостью 1000 гривень. Для детей до 7 лет, пенсионеров и льготных категорий посетителей – вход бесплатный. Приобрести билет можно в кассе, однако чтобы не стоять в огромных очередях, за него также можно заплатить бесконтактной картой на турникетах прямо у входа.

Стоимость входного билета в оранжерейный комплекс составляет 50 гривеьн для всех категорий посетителей. Он приобретается отдельно за наличные на месте.

Открыт ботсад Гришко ежедневно в мае-августе с 8:30 до 21:00, в сентябре-апреле с 8:00 до наступления сумерек. Оранжерейный комплекс открыт для посещения с 10:00 до 17:00 (выходной – понедельник, вторник).

Как сообщал УНИАН, в этом году киевляне и гости города имели возможность впервые за два года полюбоваться знаменитой коллекцией сирени ботсада Гришко.

Вас также могут заинтересовать новости:

Читайте свежие новости туризма, ищите идеи для путешествий и смотрите живописные фото со всего мира на Телеграм-канал УНИАН.Туризм.