Андреевская церковь сейчас находится на реконструкции и закрыта для посетителей.

В Киеве уже несколько лет продолжается реконструкция Андреевской церкви - одного из красивейших храмов столицы.

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Работы планировали завершить в 2020 году. Однако успеют ли вовремя - пока неизвестно.

Сейчас Андреевская церковь закрыта для посетителей, туристам доступна лишь смотровая площадка вокруг здания. Открытые богослужения в церкви пока также не проводятся. Так что прогуляться на данный момент по церкови можно только виртуально.

Интересные факты об Андреевской церкви в Киеве

Андреевская церковь - православная церковь в честь Святого Андрея Первозванного в стиле барокко, памятник архитектуры и монументальной живописи XVIII века мирового значения в Киеве. Сооружена по проекту выдающегося итальянского архитектора Бартоломео Растрелли (также автора Мариинского дворца в Киеве). Входит в состав Национального заповедника «София Киевская», сообщает Wikipedia.

Уже в 1215 году на месте современной Андреевской церкви была построена Крестовоздвиженская церковь, которая просуществовала до начала XVII века. Впоследствии на ее месте была сооружена деревянная церковь, которая сгорела во время пожара в конце XVII века. Андреевская церковь в нынешнем виде была построена в 1747-1762 годах.

Андреевская церковь расположена на крутом правом берегу Днепра, на Андреевской горе. Вниз от нее идет Андреевский спуск, который соединяет верхний город с нижним.

По легенде, на Андреевской церкви нет колокольни, потому что храм построен над подземной рекой. Вибрации от колоколов могли бы разрушить фундамент, и вода бы залила Подол.

Осенью 2018 года Андреевская церковь была передана в безвозмездное пользование Вселенскому патриархату (Константинополь).

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Автор: Марина Григоренко