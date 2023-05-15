В сезон цветения сирени в ботсад Гришко приходит огромное количество людей, однако больших очередей на входе все же можно избежать.

Май – идеальное время для посещения Национального ботанического сада имени Н. Н. Гришко в Киеве, ведь именно в этот период здесь активно цветет сирень – визитная карточка столичного ботсада.

Знаменитая сирень в ботсаду Гришко

Строительство Сирингария (так официально называется Сиреневый сад) в столичном ботсаду началось в 1948 году. Сейчас там можно увидеть около 1500 кустов сирени более 20 видов и более 90 сортов. Также здесь есть около сотни декоративных гибридов сирени собственной селекции ботсада имени Гришко.

Впрочем, не сиренью единой столичный ботанический сад привлекает посетителей. Также в мае здесь можно увидеть рододендроны, азалии, пионы, каштаны и многие другие невероятно красивые весенние цветы.

В целом же ботанический сад имени Гришко может предложить что-нибудь интересное посетителям в течение всего года. Так, летом там можно будет увидеть лилии, розы и хризантемы, а в холодное время года можно посещать оранжерею. Также там приятно просто прогуляться – что во время "золотой" осени, что под снегом, что в начале весны.

Как попасть в ботсад Гришко и избежать очередей

Конечно, вся эта красота привлекает огромное количество киевлян и гостей города, особенно в выходные. Так что если у вас есть возможность посетить ботанический сад Гришко посреди недели – воспользуйтесь ею.

Если же вы можете пойти туда только на выходных – будьте готовы к большим очередям к кассам, порой они тянутся на десятки метров. Однако тут есть одна хитрость: оказывается, далеко не все знают, что за билет можно заплатить бесконтактной картой на турникетах прямо у входа – здесь обычно все проходит гораздо быстрее.

Что касается толп в самом ботсаду, то поскольку он очень большой – места там хватит всем. Конечно, на наиболее популярных локациях людей много, поэтому если захотите сделать красивое фото с сиренью или рододендронами – придется немного подождать. Также будет сложно найти место на скамейках или в кафе. Однако никто не запрещает посетителям брать в ботсад еду и напитки, чтобы устроить пикники на лужайках или посреди деревьев.

Сколько стоит вход в ботсад Гришко

Стоимость входного билета в ботсад имени Гришко составляет 100 гривень, для детей школьного возраста – 50 гривень. Также можно приобрести месячный абонемент стоимостью 1000 гривень.

Для детей до 7 лет, пенсионеров и льготных категорий посетителей – вход бесплатный.

Стоимость входного билета в оранжерейный комплекс составляет 50 гривень для всех категорий посетителей.

Открыт ботсад Гришко ежедневно в мае-августе с 8:30 до 21:00, в сентябре-апреле с 8:00 до наступления сумерек. Оранжерейный комплекс открыт для посещения с 10:00 до 17:00 (выходной – понедельник, вторник).

Как сообщал УНИАН, после начала полномасштабного российского военного вторжения в Украину в феврале 2023 года столичный ботсад имени Гришко оставался закрытым для посетителей более трех месяцев. Открыли его только в конце мая 2022 года, поэтому цветение сирени в прошлом году киевляне пропустили.

Вас также могут заинтересовать новости:

Читайте свежие новости туризма, ищите идеи для путешествий и смотрите живописные фото со всего мира на Телеграм-канал УНИАН.Туризм.