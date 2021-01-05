Таким образом решили заменить традиционный большой карнавал, отмененный в этом году из-за пандемии коронавируса.

В Испании ежегодно во второй половине дня 5 января отмечают популярный праздник День волхвов или же Парад трех царей. Сами испанцы называют его Кавалькада волхвов (Cabalgata de los Reyes Magos или Cavalcada dels Reis Mags).

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Кавалькада волхвов - это один из наиболее красочных и шумных эпизодов в праздновании испанцами Рождества и Нового года, представляющий собой массовое костюмированное представление и торжественное уличное шествие с участием как взрослых, так и детей. Участники фестиваля воссоздают библейский сюжет прибытия в город трех библейских волхвов - Мельхиора, Гаспара и Валтасара для поклонения младенцу Иисусу. Волхвы по традиции добираются в Испанию из дальних стран на верблюдах, а в приморские города иногда и морским путем на катерах.

Особенно праздник любят детишки, ведь в отсутствие в классических рождественских традициях Испании такого персонажа, как Санта-Клаус или Дед Мороз, именно волхвы доставляют ребятне рождественские подарки в ночь на 6 января.

В 2021 году пандемия коронавируса оставила испанцев без традиционного массового шествия в День волхвов, однако в Севилье нашли выход из ситуации - там импровизированных трех волхвов запустили в небо над городом на воздушном шаре.

Празднование Нового года и Рождества 2021 в фото

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Автор: Марина Григоренко