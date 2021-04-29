Кекенхоф - место, где тюльпаны можно увидеть во всей их красе.

Небольшой город Лиссе в Нидерландах каждый год привлекает множество туристов. А все из-за знаменитых на весь мир цветочных полей королевского парка цветов Кекенхоф.

Фотокорреспонденты REUTERS запечатлели невероятные кадры из этого волшебного уголка планеты.

Читайте такжеВ бельгийском "синем" лесу зацвели волшебные гиацинты (фоторепортаж)Этот невероятно красивый парк обычно открывается в конце марта и работает до июня. Здесь можно увидеть невероятное разнообразие тюльпанов, оттенки этих цветов поражают.

Кроме тюльпанов, здесь цветут и другие растения - розы, орхидеи, ирисы, лилии, гиацинты, нарциссы.

Сады Кекенхофа расположились на 32 гектарах земли, в парке также есть четыре павильона с цветами.

Поля открывают для посетителей только весной, когда появляются цветы. И от продажи билетов ежегодно зарабатывают по 25 млн евро. Но уже второй год подряд парк не зарабатывает ни копейки. Все - из-за карантина.

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Автор: Ольга Робейко