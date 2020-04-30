Возвращение к привычной жизни: в Южной Корее уже работают парки развлечений (фоторепортаж)

19 апреля в Южной Корее сняли часть карантинных ограничений, среди прочего разрешив посещение религиозных, спортивных и развлекательных учреждений.

В Южной Корее уже работают парки развлечений, а также религиозные и спортивные учреждения, которые временно прекращали работу из-за карантина в связи с пандемией коронавируса.

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Стоит отметить, что жители страны посещают подобные заведения довольно активно. К примеру, в одном из парков развлечений в Сеуле в течение всего дня можно увидеть немало людей. Они собираются на представления, катаются на аттракционах или же просто прогуливаются по территории небольшими компаниями.

Большинство людей носят маски и стараются соблюдать обязательную социальную дистанцию с незнакомцами. Впрочем, возле аттракционов и на кассах или у входов можно увидеть и скопления народу. На отдельных аттракционах видно, что людей рассаживают через одного, а работники парка развлечений протирают поручни перед каждым новым запуском.

Отметим, что Южная Корея, несмотря на близость к Китаю, достаточно быстро и относительно с малыми жертвами поборола коронавирус. В целом по состоянию на 30 апреля там заболели 10 765 человек, из них более 9 тысяч уже выздоровели, 247 умерли. При этом после резкого скачка в конце февраля 2020 года, уже в 10-х числах марта динамика заболеваемости начала заметно снижаться, а за последний месяц там заболели менее 1 тысячи человек, в последнее время даже были дни без новых случаев заражения. 19 апреля в стране сняли часть карантинных ограничений, среди прочего разрешив посещение религиозных, спортивных и развлекательных учреждений. С 6 мая в Южной Корее планируют перейти к "рутинному социальному дистанцированию".

Как сообщал УНИАН.Туризм, с конца апреля многие страны мира начали постепенно ослаблять карантинные меры, введенные из-за коронавируса. В частности, в Австралии и Новой Зеландии с 28 апреля разрешили посещать пляжи, отдельные заведения питания и ходить в гости.

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