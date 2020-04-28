В Австралии после ослабления карантина серферы ринулись на пляже (фоторепортаж)

Жители австралийских городов после месяца карантина снова могут посещать отдельные заведения питания, пляжи и ходить в гости.

Австралия, а также Новая Зеландия, 28 апреля 2020 года начали ослаблять карантин.

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Среди прочего жителям обеих стран разрешили выходить на пляжи, правда, с обязательным соблюдением дистанции. Этим сразу же воспользовались любители серфинга.

Как известно, для австралийцев покорение волн на досках является настоящим национальным видом спорта и самым популярным досугом. На фото изображен популярный пляж Бондай-Бич на окраине Сиднея - столицы наиболее населенного штата Австралии Новый Южный Уэльс.

Кроме того, жители австралийских городов после месяца карантина снова могут посещать отдельные заведения питания и ходить в гости.

Отметим, в Австралии коронавирусом заразились чуть более 6 700 человек, больше всего - в штате Новый Южный Уэльс. При этом умерли в стране от коронавируса 83 человека, более 5 500 человек уже выздоровели.

Как сообщал УНИАН, также на этой неделе постепенно начали ослаблять карантин большинство стран Европы, в том числе Германия, Италия и Испания.

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