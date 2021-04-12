В Великобритании с сегодняшнего дня отменят значительную часть карантинных ограничений.

С 12 апреля 2021 года в Великобритании существенно ослабили карантинные ограничения, введенные из-за пандемии коронавируса.

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В частности, с сегодняшнего дня в стране открылись магазины, спортклубы, парикмахерские, публичные библиотеки, зоопарки и парки аттракционов, а также террасы баров и ресторанов на открытом воздухе.

Как видим в фоторепортаже Reuters, в первый же день послаблений карантина британцы отправились наслаждаться жизнью - многие смакуют пивом в пабах еще до обеда, а у магазинов выстроились большие очереди. Молодежь при этом активно развлекается в парках аттракционов.

В то же время британцам все еще запрещено выезжать за границу без необходимости. Эту норму не планируют отменять по крайней мере до середины мая этого года.

Как говорится в сюжете ТСН, строгий локдаун в Велокобритании был введен еще в ноябре 2020 года - после появления нового, британского штамма коронавируса. Теперь в стране наконец фиксируют спад новых случаев заболеваемости и смертей, вызванных коронавирусом. При этом в Британии, в отличие от большинства европейских стран, вакцинация происходит довольно высокими темпами - уже почти 32 миллиона человек (из почти 67 миллионов населения страны) получили одну дозу и более 7 миллионов обе.

Карантин в разных странах мира

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Автор: Марина Григоренко