В ОАЭ запустили самый длинный в мире троллей (фоторепортаж, видео)

Эмиратский зиплайн внесен в Книгу рекордов Гиннеса как самый длинный в мире.

В Объединенных Арабских Эмиратах с 31 января 2018 года официально запустили самый длинный в мире троллей. Теперь экстремальным развлечением, также известным как зиплайн, могут воспользоваться все желающие.

Троллей расположен в эмирате Рас-эль-Хайма на севере ОАЭ. Фото запуска экстремального развлечения опубликованы фотосервисом Reuters.

Как отмечает Arabian Business, канатная дорога протяженностью 2,83 км пролегает над пропастью Джебель Джаис, а стартуют туристы-экстремалы с одного из самых высоких горных пиков ОАЭ на высоте 1680 метров над уровнем моря.

Эмиратский зиплайн внесен в Книгу рекордов Гиннеса как самый длинный в мире.

Видео - Youtube Red Robot - Intelligent Distribution

Как сообщал УНИАН, ранее в Дубае построили самый быстрый в мире городской троллей. Стальной канат длиной почти в километр закреплен на высоте 170 метров. Спускаясь с него в специальной люльке, человек разгоняется до 80 километров в час.