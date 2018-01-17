Экстремальные развлечения: в Дубае соорудили самый быстрый в мире городской троллей (видео)

В Дубае в Арабских Эмиратах смастерили самый быстрый городской троллей в мире.

Стальной канат длиной почти в километр закреплен на высоте 170 метров. Спускаясь по нему в специальной люльке, человек разгоняется до 80 километров в час, сообщает ТСН.

В сюжете отмечается, что экстремальное развлечение уже попробовали наследный принц Дубая и его отец. Троллей является очень привлекательным для туристов. Однако нередко "экстрималы" отказываются за минуту до прыжка.

Для желающих отведать аттракцион есть хорошая новость. Как сообщал УНИАН, теперь украинцы могут путешевствовать в ОАЭ без виз.