Идеи для весенней экскурсии по Киеву: ищем бронзовые скульптурки (фоторепортаж)

Всего в столице сейчас можно встретить 24 маленькие скульптурки, которые рассказывают историю города.

Весна обычно побуждает многих киевлян и гостей столицы проводить больше времени на свежем воздухе. Казалось бы, вы уже знаете столицу как свои пять пальцев, но, поверьте, идеи для увлекательной прогулки еще есть.

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Начиная с января 2018 года в Киеве работает туристический проект "Шукай" авторства Юлии Бевзенко, в рамках которого в разных частях столицы появляются бронзовые мини-скульптурки.

Всего сейчас в Киеве можно встретить 24 маленькие скульптурки, которые рассказывают историю города. Первая из них под названием "Котлета по-киевски" появилась в начале 2018 года возле ресторана Chicken Kyiv по улице Крещатик, 15/4, а последняя на сегодняшний день "Солнечные часы Пьера Брульона" - в декабре 2019 года по улице Братская, 17-19 возле Radisson Blu Hotel.

Если задаться целью отыскать за день все скульптурки, получится неплохая экскурсия-квест. Где искать скільптурки, смотрите на странице проекта "Шукай" в Facebook.

Кстати, ранее УНИАН.Туризм рассказывал, как можно побыть туристом в собственном городе, чтобы было интересно даже тем, кто живет там всю жизнь.

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