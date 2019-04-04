Как быть туристом в своем городе

За время своих путешествий я сделала интересное наблюдение: далеко не все местные жители хорошо знают свой родной город или регион. Бывает, спрашиваешь у местных дорогу, а они не могут тебе помочь, и в итоге другие туристы оказывается куда больше проинформированными. Бывает и такое, что местные узнают от тебя, приезжего гостя, интересные факты о своем городе, о которых они раньше не слыхали. Или разглядывают твои фото и спрашивают: где это такая красота? А ты объясняешь им, что вот оно – у них за углом.

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Многим украинцам эта ситуация хорошо знакома, не правда ли? Мы все хотим куда-то выбраться на праздники или в отпуск, и чтобы подальше. И это, безусловно, хорошее стремление – узнать мир, сменить обстановку, найти новых знакомых. Но, как говорят, нельзя познать мир, не познав свою страну. Или свой город.

Вот и наш большой материал о ТОП-10 секретных мест Киева , которых нет в путеводителях, напомнил мне о том, что я все еще не знаю о многих интересных местах города, в котором прожила почти 15 лет. И этом при том, что я по возможности стараюсь выбираться на долгие прогулки в другие части города или иногда рассказываю приезжим, куда можно отправиться в Киеве.

А ведь в своем городе тоже можно и даже нужно иногда побыть туристом. Вот несколько полезных советов, как это лучше всего сделать.

Отправиться на экскурсию с гидом

Самый простой и одновременно действенный способ лучше узнать свой город - сделать это в компании гида-экскурсовода. Если вы загляните в Гугл - во многих городах Украины есть немало экскурсионных бюро или же частных лиц, предоставляющих соответствующие услуги. Это могут быть обзорные экскурсии по главным достопримечательностям, исторические экскурсии, тематические прогулки по районам города, визиты на интересные локации, куда так просто не попасть самому, туры для больших групп или индивидуальные экскурсии, и даже целые ночные забеги по барам. В общем, прогулки на любой вкус и бюджет.

Вы скажете, ну кто будет платить за экскурсию по своему городу, когда и самому можно пройтись, а всю информацию почитать во всемогущем Гугле? И тем не менее, не стоит забывать, что проведение экскурсии - это оплачиваемый труд, к которому есть определенные требования, и нередко за него берутся люди со специализированным образованием, которые профессионально готовятся к такой прогулке. Конечно, в какой-то мере успех такой экскурсии зависит от мастерства рассказчика. Но ведь и отзывы на сайтах никто не отменял.

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Более того, например, в том же Киеве есть ряд мест, куда вы бы очень хотели попасть, но самому это так просто сделать нельзя. А вот у экскурсионных бюро есть определенные договоренности с собственниками таких объектов, которые позволяют им заходить туда с группами туристов. Например, в секретный бункер гражданской обороны у метро Олимпийская или же так называемый Дом барона недалеко от Золотых ворот.

Если вы не хотите стандартную экскурсию в разношерстной компании других туристов, о которых вам заранее ничего не известно, можно подыскать себе тематический клуб по интересам в соцсетях или же на такой популярной туристической платформе, как Couchsurfing, которая на самом деле является не только местом для обмена жильем, но и для поиска компании. Таким образом, вы получите возможность заранее пообщаться с потенциальными компаньонами по прогулке, и решите, хотите ли вы провести с ними время. И, скорее всего, такая экскурсия еще и обойдется вам бесплатно.

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К слову, искать компанию на Couchsurfing удобно еще и при поездке в другой город. Как правило, там попадаются довольно открытые люди, которые с удовольствием составят вам компанию, да еще и покажут необычные места, которых нет в стандартных экскурсиях.

Если не хотите идти на экскурсию с незнакомыми людьми или большой компанией, никто не помешает вам сделать это самостоятельно либо в компании самых близких людей. Так сказать, сам себе экскурсовод.

Достаточно только заранее основательно проработать свой маршрут и законспектировать интересные факты, к которым вы сможете возвращаться уже в ходе самой экскурсии.

Наметить план «свидания с городом»

Как правило, когда мы путешествуем куда-то в другое место, мы заранее к этому готовимся: собираем информацию, составляем маршруты, назначаем дату. Вот и в случае, если мы решим стать на один денек туристом в своем городе, нам нужно проделать все то же самое.

Вы можете спросить, зачем назначать дату своего тура по родному городу, если можно сделать это в любой день, ведь даже никуда не надо ехать? Но чаще всего именно этот фактор и играет с нами злую шутку. Просыпаешься в субботу утром, уставший после тяжелой рабочей недели, и думаешь: а, может, я сегодня никуда не пойду, ведь это место никуда не денется, да и я даже никакие билеты на дорогу не теряю. В итоге, часто наша большая экскурсионная прогулка по городу переносится на неопределенный срок. Если же мы заранее назначим день экскурсии и «подгоним» под нее все свои остальные планы, отвертеться будет уже сложнее. Для надежности можно заранее записаться на экскурсию или договориться с кем-то о встрече.

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Ну а дальше начинаем вести подготовку к туристическому дню. Для начала проведем разведывательную работу на просторах Интернета, что нас больше всего интересует и где в вашем городе можно что-то подобное найти. Потом составим оптимальный маршрут на день с пометками основных мест, которые нас заинтересуют.

К слову, есть вероятность, что в процессе поисков вы сможете найти сразу несколько интересных локаций, которые можно будет растянуть на несколько экскурсий, особенно если вы живете в большом городе.

Таким образом, мы не только сможем превратиться в настоящего туриста, но еще и переживем это волшебное чувство предвкушения приключение, которое многие бывалые туристы ценят не меньше самой поездки.

Вести себя как турист

Если мы хотим почувствовать себя туристом в своем городе, нам нужно постараться вести себе так, как мы это делаем в любом новом городе во время путешествия, насколько это возможно. Конечно, никто не говорит, что свое поведение нужно доводить до абсурда.

Но все же проделать несколько вещей, свойственных путешественникам, можно:

- прогуливайтесь неспешно, останавливаясь по пути, чтобы рассмотреть те или иные интересные детали вдоль улочек, в скверах или на домах, которые, как правило, мы обычно не замечаем за ежедневной рутиной.

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- заходите в неизвестные вам заведения, которые будут попадаться на пути, заглядывайте во внутренние дворики или внезапно сворачивайте с давно известного маршрута, ведь там может скрываться что-то действительно интересное.

- не стесняйтесь спрашивать дорогу у прохожих или останавливаться поговорить с другими туристами, которые также могут там прогуливаться. Ведь зачастую из своих поездок мы и привозим теплые воспоминания о повстречавшихся там людях. Да и кто знает, может, таким образом вы встретите новых друзей или единомышленников для дальнейших приключений.

Сделать из обыденного необычное

Любое туристическое приключение – это смена обстановки, превращающая будничные вещи во что-то необычное. И, на самом деле, в пределах своего города это тоже вполне реально сделать.

Вот, к примеру, захотели вы перекусить. Разумеется, можно пойти в проверенный опытом ресторан за углом или же и вовсе заказать доставку. А можно поискать интересное заведение на другом конце города, которое еще и будет находиться рядом с какой-либо интересной локацией или парком. Поверьте, при правильном настрое вы и правда сможете почувствовать себя туристом.

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Можно отправиться позагорать или на барбекю не в парк на заднем дворе вашего дома, а поехать в другую часть города. Опять же, при правильном настрое таким образом свой день можно превратить в небольшой туристический поход. Особенно если по пути вы пройдете приличное расстояние по парку или лесу.

К слову, в начале апреля в Киевском ботсаду расцвели первые магнолии. Чем не отличная идея для первой весенней пргулки по столице?

***

Турист – это состояние души. А в небольшое туристическое приключение при правильном подходе и настрое можно превратить даже поход на пикник или прогулку по давно знакомым улочкам. И далеко не всегда на это необходимо тратить много денег и времени.

Удачных вам открытий в своем городе и в мире!

Марина Григоренко