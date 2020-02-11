Самые отчаянные серферы мира устроили охоту на "большую волну" в Португалии (фоторепортаж)

Пляж Прая-ду-Норти в португальском городке Назаре известен как место с самыми высокими волнами в мире.

Самые отчаянные серферы мира 11 февраля 2020 года собрались в городке Назаре на западном побережье Португалии, чтобы устроить настоящую охоту на "большую волну".

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Отметим, расположенный в этом городке пляж Прая-ду-Норти (Praia do Norte) известен как место с самыми высокими волнами в мире, которые порой достигают 30 метров, и, соответственно, является одним из любимейших мест серферов со всего мира.

Каждый год в пятимесячный период (в этом году он выпал на 1 ноября 2019 года - 31 марта 2020 года) здесь происходят экстремальные соревнования Nazaré Tow Surfing Challenge. По регламенту, точная дата объявляется лишь за 48 часов, когда ожидаются самые высокие волны. Участие в нынешнем соревновании принимают 10 команд серферов со всего мира (по два человека в составе каждой).

Отметим, городок Назаре расположен всего в 125 километрах от столицы Португалии города Лиссабон, и даже если вы сами не занимаетесь серфингом, посмотреть на это зрелище все равно стоит.

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