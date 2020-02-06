Экзотический лабиринт: в британских королевских садах начинается фестиваль орхидей (фоторепортаж)

Тематикой нынешнего фестиваля станет Индонезия, ведь именно в этой стране можно найти более 5 тысяч видов орхидей - самое большее количество, чем где-либо.

В британских королевских садах Kew Gardens (Лондон) с 8 февраля по 8 марта 2020 года продлится ежегодный фестиваль орхидей.

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Фестиваль будет 25-м по счету и разместится в павильоне Princess of Wales Conservatory - стеклянном лабиринте, построенном специально для экзотических растений, которым нужен особый уход - контроль температуры и влажности.

Тематикой нынешнего фестиваля станет Индонезия, ведь именно в этой стране можно найти более 5 тысяч видов орхидей - наибольшее количество, чем где-либо.

Как ранее сообщал УНИАН.Туризм, не менее интересным для поклонников орхидей является Сингапурский ботанический сад, известный своей коллекцией VIP-орхидей, названных в честь политиков или других известных личностей.

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