VIP-орхидеи в ботсаду Сингапура в ожидании встречи Трампа и Ким Чен Ына (фоторепортаж)

Сингапурская туристическая сфера готовится встречать иностранных гостей в рамках саммита США и КНДР 12 июня.

В Сингапуре продолжаются приготовления к историческому саммиту США и КНДР, в рамках которого планируется первая встреча между лидерами стран Дональдом Трампом и Ким Чен Ыном 12 июня 2018 года. И пока делегации стран готовятся к саммиту, сингапурская туристическая сфера готовится встречать иностранных гостей.

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В частности, Сингапурский ботанический сад известен своей коллекцией VIP-орхидей, названных в честь известных политиков или других известных личностей. Есть там, к примеру, орхидеи имени Барака и Мишель Обамы, Маргарет Тэтчер, памяти принцессы Дианы и даже президента Филиппин Родриго Дутерте. Кто знает, может после саммита появятся здесь VIP-орхидеи и имени Дональда Трампа и Ким Чен Ына.

Отметим, также к встрече лидеров КНДР и США готовятся и сингапурские бармены - они уже придумали тематические коктейли.