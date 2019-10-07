Созвездие из 20 тысяч хризантем: на Певческом поле в Киеве представили новую цветочную выставку (фоторепортаж)

Тема октябрьской выставки на Певческом поле - известные созвездия.

На Певческом поле в Киеве 4 октября 2019 года открылся фестиваль хризантем «Цветочное созвездие», который продлится до 27 октября.

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Как ранее сообщала пресс-служба столичной власти, на этот раз дизайнеры районных представнительств Киевзеленстроя подгодовили для киевлян и гостей города 10 композиций из более 20 тысяч хризантем.

Каждая композиция иллюстрирует одно из известных созвездий: Золотой и Летучей рыбы, Гончих Псов, Дракона, Райской Птицы, Кита, Близнецов, Стрельца, Феникса, Живописца, Пегаса.

Еще более 5 тысячами хризантем украсили территорию Певческого поля.

Также гостей Певческого поля ждут ярмарка растений и хендмейда, развлекательная программа, фотозоны и другие локации для отдыха. Для детей будут проводить мастер-классы и будет работать детская зона.

Работает выставка ежедневно с 10:00. Билеты - от 25 до 75 гривень.

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