Зимняя прогулка по Черновицкому университету (фоторепортаж)

Туристов особенно привлекает центральный корпус Черновицкого университета, который еще называют "украинским Хогвартсом", а также небольшой дендрологический парк за корпусом.

Черновицкий национальный университет имени Юрия Федьковича считается едва ли не главной туристической изюминкой буковинского города Черновцы, причем в любое время года.

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Особенно туристов привлекает центральный корпус университета, где ранее размещалась резиденция митрополитов Буковины и Далмации. Основной комплекс зданий был возведен в 1920-1922 годах во времена румынской администрации и состоит из трех учебных корпусов (№4, 5, 6) и действующей церкви Трех Святителей. Нередко его еще называют "украинским Хогвартсом", заманивая сюда посетителей на экскурсии.

В 2011 году центральный корпус Черновицкого национального университета имени Юрия Федьковича включен в список Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО.

Не менее интересным является небольшой дендрологический парк за главным корпусом университета. В теплое время года его обычно "оккупируют" молодожены, которые хотят сделать там свадебные фотосессии. А вот зимой там можно довольно свободно прогуляться, ведь в этот период там не так много людей, главное успеть "проскочить" между экскурсионными группами.

Кстати, об экскурсиях в Черновицкий университет. На территорию обычно свободно пропускают только сотрудников и студентов университета, тщательно проверяя пропуска. Все остальные могут попасть туда в составе экскурсионной группы ежедневно с 10 до 17 часов. Группы формируются по предварительной записи или непосредственно на месте. Продолжительность экскурсии – 45 минут. Стоит такая экскурсия для взрослых 35 грн, студенты - 20 грн, дети - 15 грн. При группе менее 6 человек - 50 грн с человека. Экскурсии доступны на нескольких языках - более подробно можно прочитать по ссылке.

Во время экскурсии есть возможность осмотреть Храм Трех Святителей, Мраморный, Голубой, Красный залы и дендропарк, послушать церковное пение, провести фото- и видео съемку. Посещать залы разрешается только в присутствии экскурсовода. Подробнее о комплексе Черновицкого университета можно узнать на официальном сайте.

Кроме того, университетскую церковь и парк можно посетить самостоятельно без экскурсии и без посещения интерьеров, заплатив 20 грн для взрослых, 10 грн - дети и студенты.

Интересно, что оплата производится на входе исключительно через терминал банка.

Кстати, подробнее о том, что можно еще посмотреть в Черновцах, можно почитать в материале УНИАН.Туризм.