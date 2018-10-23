В Китае открыли самый длинный в мире морской мост (фоторепортаж)

Его длинна составляет 55 километров.

В Китае открыли самый длинный в мире мост, соединяющий Гонконг и Макао с континентальной частью страны.

Строительство объекта закончилось на два года позже, чем планировалось, сообщает South China Morning Post. Длинна моста составляет 55 километров.

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Церемония открытия моста прошла в Чжухае при участии лидера КНР Си Цзиньпина. В целом на церемонии присутствовали около 700 гостей.

По словам вице-премьера Хань Чжэна, мост будет способствовать интеграции Гонконга и Макао в континентальный Китай, что в свою очередь поспособствует экономическому развитию региона.

Строительство моста обошлось в более чем 15 миллиардов долларов. Оно началось в 2009 году.

Как сообщал УНИАН, в Киеве показали, как будет выглядеть пешеходный мост, соединяющий два туристических маршрута в центре столицы.